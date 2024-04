Espanya viurà tres espectaculars eclipsis de Sol entre el 2026 i el 2028: així seran

Espanya fa 119 anys que (des del 1905) no presencia un eclipsi total de Sol, és a dir, quan l'astre rei queda totalment tapat per la Lluna i, per això, es torna de nit en ple dia. Es tracta d'un fenomen espectacular i inoblidable per als qui, a altres parts de la Terra, tenen l'ocasió d'observar-ho. Després de tanta espera, Espanya podrà gaudir aquesta mateixa dècada de tres grans eclipsis de sol en anys consecutius. El primer serà el 2026 i el següent, el 2027. Però és que, a més, el 2028 n'hi haurà un altre, aquest de tipus anul·lar, igualment excepcional. Serà, sens dubte, la dècada dels eclipsis solars per al nostre país.

L'eclipsi d'agost del 2026

El primer d'aquests esdeveniments tindrà lloc el 12 d'agost de 2026, a última hora de la tarda. No serà visible a tot el país, sinó només al llarg d'una franja de 290 quilòmetres d'amplada que inclourà ciutats com la Corunya, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitòria, Saragossa, València, Castelló, Tarragona i les Balears. Tant Madrid com Barcelona quedaran fora de la franja de totalitat per molt poc, cosa que no evitarà que el fenomen continuï sent espectacular.

Franja on es veurà la totalitat de l'eclipsi del 2026 / ECLIPSE262728

Però què passarà exactament? Per a un observador (sempre proveït d'elements protectors per a la vista), s'apreciarà com la Lluna es comença a superposar al sol com si li donés una mossegada. Aquesta mossegada semblarà que es fa més gran progressivament, fins a ocupar tot el disc solar, que quedarà totalment tapat per la Lluna. Aquesta situació d'eclipsi total durarà més d'un minut. A partir de llavors, el Sol anirà recuperant terreny fins que el satèl·lit terrestre es retiri totalment i el deixi de nou descobert.

Esquema d'un eclipsi solar / PIXABAY

El fenomen començarà a última hora del vespre del dia 12 d'agost del 2026, és a dir, quan el Sol ja es trobarà baix sobre l'horitzó. Per això, caldrà ubicar-se a llocs lliures de muntanyes o obstacles que puguin evitar la seva contemplació. Tenir a la vista l'horitzó del mar seria ideal o, almenys, una plana sense elevacions importants al fons.

El segon eclipsi total, el 2027

L'any següent, el 2027, arribarà el segon eclipsi total. Serà el 2 d'agost, també cap al tard. Atès que, igual que l'anterior, tindrà lloc a ple estiu, cal esperar que les condicions meteorològiques no impedeixin la seva perfecta observació.

Tot i això, en aquest cas la franja de totalitat de l'eclipsi serà més reduïda al nostre país (malgrat que es podrà veure des d'altres països veïns de la Mediterrània). Els llocs on es podrà veure la totalitat seran els situats a l'extrem sud de la Península, fonamentalment des de Cadis fins a Màlaga. Tot i això, Sevilla o Granada podran veure, malgrat tot, un 98% d'enfosquiment. Ceuta i Melilla també gaudiran de l'espectacle en la seva integritat.

Franja on es veurà la totalitat de l'eclipsi del 2027 / ECLIPSE262728

L'eclipsi anular del 2028

I encara n'hi haurà més. L'any següent, 2028, podrem gaudir d'un nou eclipsi solar, aquest cop anular. Serà el 26 de gener. En què es diferencia un eclipsi anular d'un de total? Bàsicament, en què, en estar la lluna una mica més allunyada de la Terra i, per tant, tenir una mida aparent menor, no arriba a tapar del tot el Sol, deixant visible un anell al voltant de la lluna.

Es tracta, però, d'un fenomen igualment inoblidable i que es podrà veure a gran part del territori nacional, des d'Eivissa i Formentera, seguint per València, Castelló, Alacant, Múrcia i acabant per Granada, Còrdova, Sevilla, Màlaga i Cadis.

Franja de totalitat de l'eclipsi solar del 2028 / ECLIPSE262728

Les illes Canàries, això no obstant, quedaran al marge de la fase més destacada d'aquests tres esdeveniments astronòmics.

Els experts recorden que és fonamental protegir-se la vista amb ulleres o altres elements homologats per a l'observació del sol, no pas amb qualsevol cosa. No n'hi ha prou amb un vidre fumat o qualsevol plàstic fosc. Observar el sol sense les precaucions establertes pot ocasionar lesions irreversibles.

Un eclipsi anular, a punt de culminar / PIXABAY

En aquesta pàgina web es pot obtenir més informació sobre les franges de cada eclipsi i les seves característiques principals.