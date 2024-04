Albares avança que dijous al Consell de Seguretat defensarà l'entrada de Palestina com a membre de ple dret de la ONU

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha insistit aquest dilluns en la solució dels dos estats a Israel i Palestina, i ha avançat que aquest dijous participarà en la sessió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i donarà suport a l'entrada de Palestina com a membre de ple dret. "Portem mesos treballant per la pau, l'estabilitat i la seguretat a Orient Mitjà", ha dit en una entrevista a TVE, i "espero que tots ens posem d'acord en la necessitat d'un alto el foc permanent" i que cal "mirar a llarg termini" i "implementar els dos estats" amb el "reconeixement d'un estat palestí" que ha de ser "viable", perquè "és el millor per a la seguretat i l'estabilitat del poble d'Israel".

Segons Albares, en aquests moments tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com ell mateix, estan treballant en aquesta direcció i busquen un reconeixement "coordinat" de Palestina com a estat, perquè "la situació és greu i cal adoptar aquesta decisió a curt termini". "L'esperança de l'Estat palestí està íntimament vinculada a la seguretat d'Israel", i "si volem pau, seguretat i prosperitat, això passa per implementar la solució dels dos estats".

Albares ha afirmat que el seu executiu ja ha adoptat decisions com la prohibició de noves exportacions d'armes a Israel, ha triplicat la cooperació amb Palestina i ha incrementat en 35 milions d'euros el finançament d'UNRWA, que fa una tasca "indispensable" per a la població palestina. "Estem adoptant moltes decisions i fem tot el que està al nostre abast per aturar aquesta violència", ha afirmat.