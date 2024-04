Koldo s'encara amb el Senat i afirma estar "mort" mediàticament: "Em trucaran quan em declarin innocent?"

L'antic assessor de l'exministre José Luis Ábalos, Koldo García, ha xocat aquest dilluns amb alguns dels senadors que l'interrogaven la comissió d'investigació sobre el cas de presumptes corrupteles en la compra de material sanitari durant la pandèmia. "A mi ja m'han crucificat viu. Jo ja no puc tenir relació amb ningú, no puc caminar pel carrer, per què mediàticament estic mort", ha asseverat en una pregunta del republicà Joan Queralt. Garcia, que s'ha acollit repetidament al seu dret a no declarar davant la cambra alta, ha afegit que no té les "eines" per donar explicacions sobre un tema que està actualment judicialitzat. "Tots vostès em trucaran quan em declarin innocent? Aquesta és la pregunta que jo em faig", ha afirmat molest.

"No puc contrastar cap mena d'informació", ha respost repetidament Koldo García a les preguntes dels senadors que l'inquirien sobre els seus lligams amb el PSOE, amb govern autonòmics de territoris com les Canàries o les Balears o amb l'empresa 'Soluciones de gestión'. "El meu cas no és el 'cas Koldo', és el 'cas mascaretes'", ha remarcat l'exassessor, que ha arribat al Senat enmig d'una notable expectació mediàtica.

Enganxada entre PP i PSOE

Al seu torn de pregunta, el senador socialista Alfonso Gil ha lamentat que la comissió del 'cas Koldo' estigui sent "desbordada" per la voluntat del PP, que presideix el Senat. A parer seu, s'està volent fer una "causa general" sobre tot allò que hagi passat a Espanya durant la pandèmia i que "beneficiï electoralment" a l'oposició.

"No ens oposem a què hi hagi llum on pugui haver-hi clarobscurs", ha matisat abans d'asseverar que alguns actors estan volent "intoxicar" contra el PSOE en una jornada que també sumarà la compareixença de l'exministre socialista Salvador Illa aquesta tarda al Congrés. El també candidat del PSC a les eleccions del 12-M compareixerà dimecres al Senat per explicar la seva labor com a ministre de Sanitat durant la pandèmia.

Per part del PP, el senador Luis Santamaría Ruiz ha aprofitat l'interrogatori per carregar contra el PSOE i ha afirmat que els socialistes estaven "molt nerviosos" davant la declaració d'aquest dilluns. Així mateix, ha apuntat que des de la Moncloa hi ha qui s'haurà sentit "alleugerit" en veure com l'exassessor optava per no declarar. "Em pregunto per què serà", ha manifestat.

Acusacions al govern espanyol

Santamaría també ha lamentat que s'hagi posat tants problemes per facilitar la localització de Koldo i ha demanat al Senat que estudiï si es pot portar a la Fiscalia les gestions del govern espanyol per "entorpir" o "impedir" els treballs de la comissió i la compareixença de Koldo. "Creu el lladre que tots són com ell", ha respost Koldo després de les preguntes de Santamaría, que l'ha acusat de "despenjar" telèfons per demanar a diversos governs la contractació de la seva empresa en un acte de "tràfic d'influències".

"Jo he treballat tota la meva vida i he fet el que és correcte", ha reblat abans de dir que els senadors de la comissió l'han "culpabilitzat" abans que la justícia faci la seva labor d'instrucció i anàlisi. L'exassessor del ministre Ábalos ha acabat la seva compareixença recordant que té família i amics que estan patint la seva persecució mediàtica i defensat l'actuació dels ministeris del govern espanyol. A parer seu, és "injust" qüestionar la seva feina en uns moments tan difícils com la crisi sanitària.