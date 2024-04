Un jutjat de Madrid obre diligències contra la dona de Pedro Sánchez per tràfic d'influències

Un jutjat de Madrid ha obert diligències per presumpte tràfic d'influències contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Segons ha avançat El Confidencial i ha confirmat l'ACN, el procediment està en mans del jutjat número 41 de la capital espanyola, que preveu ordenar la compareixença de diversos testimonis per delimitar els negocis de la dona de Pedro Sánchez. Concretament, el magistrat vol investigar les pressumptes relacions de la dona de Sánchez amb diverses empreses privades, com Globalia o Air Europa, que van acabar rebent fons i contractes públics de l'executiu de Sánchez. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, on reclamen la citació de Begoña Gómez.