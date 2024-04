La policia acordona un tram de carrer de la seu del PP a Madrid per un avís de bomba

La Policia Nacional ha acordonat un tram del carrer davant la seu del PP de Génova, a Madrid, per una trucada alertant de la col·locació d'un artefacte explosiu, segons han informat fonts policials. En aquests moments, els agents fan les gestions oportunes i les comprovacions de seguretat per determinar si es tracta d'un fals avís. Segons fonts del PP, l'avís tenia "nul·la credibilitat" i la policia no ha arribat a desallotjar la seu.