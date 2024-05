Les diferències entre independentistes i els atacs a Illa albiren un escenari complicat de pactes després del 12-M

Les diferències entre independentistes i els atacs al cap de llista del PSC, Salvador Illa, albiren un escenari complicat després de les eleccions del 12-M. Els candidats Pere Aragonès (ERC), Josep Rull (Junts) i Laia Estrada (CUP) han constatat la distància entre els independentistes, durant el debat d'RTVE d'aquest dijous al vespre. El número 3 de Junts i la cap de llista de la CUP han apujat el to entre ells, quan la diputada ha negat que els anticapitalistes hagin "desaparegut", i Rull li ha recordat el seu pas per la presó. ERC i CUP han coincidit en reclamar acords basats en propostes. Jéssica Albiach (comuns) ha exigit no pactar amb la dreta. Illa ha donat per fet que es presentarà a la investidura i ha demanat que no el bloquegin.

Una de les preguntes que sobrevola la campanya d'aquest 12-M és si els partits seran capaços d'arribar a prou acords per formar un govern després de les eleccions. L'escenari sembla complicat, tant pel que fa als missatges i vetos de les formacions aquests dies, com també pel que han afirmat els candidats i candidates al debat d'aquesta nit a RTVE.

Hi han participat tots els caps de llista dels grups amb representació actual al Parlament menys Junts -com ja és habitual-, que hi ha enviat el número 3, Josep Rull. La formació nacionalista té el cap de llista, Carles Puigdemont, a Catalunya Nord, i evita portar-hi la número 2, Anna Navarro.

Els tres partits independentistes (ERC, Junts i CUP) han constatat les diferències que hi ha ara mateix entre ells. I només Aragonès i Estrada han coincidit en prioritzar els projectes, les propostes i el 'què', a l'hora de buscar nous pactes.

Enganxada Rull-Estrada

La diputada de la CUP i Rull han protagonitzat una de les picabaralles de la nit. Estrada ha criticat que Junts flirtegi amb el PSC que el 2017 es va oposar a l'1-O, i l'exconseller li ha etzibat que la CUP "ha tornat de manera abrupta" perquè fins ara "havia desaparegut". A això, la cap de llista anticapitalista ha replicat que l'esquerra independentista "no ha abandonat mai els carrers".

"Està parlant amb mi eh", ha respost Rull, amb un to que ha servit per recordar el seu pas per la presó. De seguida, Estrada ha afegit que la discussió no pot ser cap "cursa sobre la repressió", i ha argumentat que l'Estat busca precisament que els independentistes "es tirin els plats pel cap". Rull hi ha apuntat: "És el que està fent vostè". Tot seguit, Estrada ha reblat que no pensava entrar en cap "competició de repressió".

La investidura d'Illa

En l'apartat sobre els pactes, Illa ha sorprès la resta de caps de llista -i Rull- en assegurar que es presentarà a la investidura: "La bloquejaran? Què faran vostès?", ha preguntat. Poc després, Aragonès li ha retret que doni per feta la sessió de la seva investidura: "Primer venen les eleccions del 12-M. Baixem una mica", ha demanat el cap de llista d'ERC, que ha reclamat a Illa tenir "més respecte per les urnes".

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció també ha posat en dubte la credibilitat de Junts. Ha recordat així que Puigdemont va asseverar que no faria president Pedro Sánchez, i que al final en va facilitar la investidura.

Aragonès també ha retret que Junts no signés el pacte antifeixista contra Vox i Aliança Catalana, que sí que van firmar ERC, Comuns Sumar i la CUP. A això, Rull ha apuntat que sí que l'acabaran firmant, cosa que el candidat d'ERC ha celebrat.

De la seva banda, Albiach ha recriminat que Illa fes una "pirueta" per no aclarir si formaria govern amb Junts o no. La cap de llista de Comuns Sumar ha reiterat que la formació de Puigdemont és la "refundació" de CDC i que, per tant, simbolitza les seves retallades, i el rebuig a reconèixer que Palestina pateix un genocidi, així com que estan a favor de rebaixar impostos als rics "com fa Ayuso", en referència a la presidenta de Madrid.

Finalment, el cap de llista del PPC, Alejandro Fernández, ha insistit que aspira a governar. Però ha conclòs que té l'ambició de preservar el "pacte constitucional i l'esperit de la Transició".