L'ONU demana a Espanya aplicar "les mesures necessàries" per protegir la memòria històrica davant les lleis de PP i Vox

Les Nacions Unides han instat al govern espanyol a prendre les "totes les mesures necessàries" per garantir "l'estricte respecte dels estàndards internacionals dels drets humans" en matèria de preservació de la memòria històrica. Segons consta en un informe conegut aquest divendres, tres relators han elevat un document on alerten de les lleis de "concòrdia" impulsades per PP i Vox a l’Aragó, Castella i Lleó i València. Tal com apunten, podrien afectar l'obligació de l'Estat -també dels seus ens locals- en matèria de drets humans i preservació de la memòria. De fet, avisen que les iniciatives plantejades ordenen la supressió de múltiples entitats i projectes de cerca de desapareguts i víctimes de violacions de drets fonamentals.

"Voldríem recordar una vegada més l'obligació de l'Estat en conjunt de garantir la preservació de la memòria col·lectiva relativa a les violacions manifestes dels drets humans, com ara les comeses en període de dictadura franquista i Guerra Civil", apunten els relators. Així, indiquen que aquesta obligació inclou el deure adoptar processos de memorialització que permetin reconèixer, recordar, preservar i transmetre la informació sobre les violacions sofertes, en ple respecte a la dignitat de les víctimes i en consulta efectiva amb elles.

"Aquestes mesures han d'estar encaminades a preservar de l'oblit la memòria col·lectiva i, en particular, evitar que sorgeixin tesis revisionistes i negacionistes. Aquestes lleis (propostes o aprovades) obstaculitzarien el dret a conèixer la veritat i el dret a la llibertat d'associació", resumeixen en un document firmat pel relator especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació, Fabian Salvioli, la relatora del Grup de Treball sobre les Desaparicions Forçades, Aua Baldé, i el relator Especial sobre execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries, Morris Tidball-Binz.

Aquest mes d'abril el govern espanyol ja va avançar la seva voluntat de portar les lleis sobre memòria històrica que preparen el PP i Vox a l'Aragó, la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó davant l'ONU i la Unió Europea. Segons va apuntar aleshores l'executiu, les propostes legislatives d'aquests tres territoris són contràries als valors que recull la llei de memòria democràtica, motiu pel qual no descarten dur-les al Tribunal Constitucional (TC) si s'acaben aprovant.