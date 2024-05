Citen a declarar Rovira i 7 investigats més pel 'cas Tsunami' el 22 de maig

L'Audiència Nacional ha citat el proper 22 de maig la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i set investigats més pel 'cas Tsunami Democràtic' perquè declarin per videoconferència des de Barcelona. En concret, a més de Rovira, instal·lada a Suïssa des del 2018, el jutge instructor, Manuel García Castellón, cita Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra i Josep Lluís Alay.

L'ordre dictada pel magistrat ha transcendit l'endemà de les eleccions al Parlament de Catalunya. Castellón també ha acordat l'emissió d'una Ordre Europea d'Investigació a Itàlia perquè localitzi i prengui declaració, igualment per videoconferència, a Nicola Flavio Giulio Foglia, també investigat pel cas.

A banda de citar les vuit persones investigades i d'ordenar la localització de la novena a Itàlia, el jutge també ha ordenat practicar un seguit de diligències per les actuacions "desenvolupades per Tsunami" el 9 de novembre del 2019, jornada prèvia a les eleccions generals.

García Castellón opina que aquestes accions podrien constituir una infracció penal per "omissió del deure de perseguir un delicte electoral", omissió que haurien comès els aleshores responsables "polítics" de la Generalitat per no haver-les impedit.

En concret, el magistrat repassa els esdeveniments registrats aquell dia i assenyala que la seqüència "permet evidenciar el coneixement que el Govern de la Generalitat va tenir dels actes" convocats per Tsunami per a aquell dia.

També permet constatar, a parer del jutge instructor de la causa, que el president de la Generalitat, com a màxim responsables de l'autoritat governativa, "coneixia" la denúncia presentada davant la Junta Electoral Central, i que la Generalitat "era competent" per impedir la celebració d'aquells actes.

També es pot comprovar, afegeix que la Junta Electoral Provincial de Tarragona va instar la Generalitat "expressament" a impedir la celebració d'aquestes actuacions. Unes actuacions, afegeix, que es van dur a terme "sense que consti que es fes cap actuació per impedir-les".

Pel que fa a Nicola Flavio Giulio Foglia, amb caràcter previ a l'Ordre Europea d'Investigació García Castellón reitera al grup policial investigador que esbrini el seu domicili i parador, presumptament a Itàlia.