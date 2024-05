La parella de Díaz Ayuso declara com investigat per presumpte frau a Hisenda

L'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, està citat aquest dilluns davant una jutgessa per a declarar com investigat per un suposat frau a Hisenda de 350.951 euros entre 2020 i 2021. La titular del Jutjat d'Instrucció número 19 de Madrid preveu prendre declaració aquest dilluns a González Amador i demà, dimarts, a altres quatre empresaris investigats per aquest suposat frau.

La magistrada creu que hi ha indicis de dos delictes contra Hisenda i d'un altre de falsedat documental per factures que no es correspondrien amb els serveis prestats, presumptament aportades per a reduir la quota tributària a pagar.

La recerca es va obrir després d'una denúncia de Fiscalia en detectar uns moviments sospitosos de les societats de la parella de Díaz Ayuso i després d'un informe de l'Agència Tributària sobre l'empresa de la qual González Amador figurava com a administrador, Maxwell Cremona.

González Amador es va mostrar en un primer moment disposat a reconèixer aquests fets a canvi d'arribar a un acord amb la Fiscalia pel qual es reduís la seva eventual condemna i el 2 de febrer el seu advocat va enviar al ministeri públic una "proposta de conformitat penal" en el qual comunicava que l'empresari "accepta íntegrament" la comissió de dos delictes i proposava acceptar una pena de vuit mesos de presó i abonar uns 525.000 euros.

Poc més d'un mes després i davant informacions que apuntaven al fet que el pacte l'havia ofert el fiscal, la Fiscalia de Madrid va emetre un comunicat amb "aclariments" sobre el cas.

Aquest comunicat va acabar desembocant en una altra causa penal, després d'interposar González Amador una querella contra el fiscal que l'investiga, Julián Salto, i el seu superior, la fiscal cap de Madrid, Pilar Rodríguez, per suposada revelació de secrets.

En el marc d'aquest segon procediment, que investiga el Tribunal Superior de Justícia de Madrid i en el qual González Amador és acusació particular, l'empresari i el Col·legi de l'Advocacia de Madrid -també acusació- estan citats aquest divendres per a ratificar la seva querella.

Les compareixences de González Amador davant la Justícia marcaran l'agenda judicial madrilenya d'aquesta setmana per un cas que va començar com una suposada defraudació amb un intent de conformitat i que ha acabat posant en el focus l'actuació del Ministeri Públic i del propi fiscal general de l'Estat.