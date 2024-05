El govern espanyol rebutja marcar "terminis" per a l'oficialitat del català a la UE

El secretari d'estat per a la UE del govern espanyol, Fernando Sampedro, ha rebutjat aquest dimarts marcar-se "terminis" per a l'oficialitat del català a la UE. Així ho ha afirmat a l'arribada a la reunió de ministres europeus en la qual no s'abordarà la inclusió del català, el gallec i l'eusquera en el règim lingüístic europeu. Malgrat no marcar-se terminis, el secretari d'estat per a la UE ha dit ser "molt optimista" al respecte perquè "cada cop hi ha més retorns positius" dels socis europeus en les consultes fetes amb les capitals. "És una qüestió que Espanya no interromprà i que continuarem defensant", ha afirmat.

Segons Sampedro, hi ha una "majoria d'estats membre que han entès" que l'oficialitat de les tres llengües és "una qüestió d'identitat nacional" d'Espanya i que "mereix el respecte de la resta d'estats membre", ha assegurat. A més, el secretari d'estat espanyol ha insistit que no hi ha "cap dificultat" ni pràctica ni legal ni d'establiment de "precedents" que impedeixi tirar endavant la petició.