Milei eleva el to contra Sánchez i el titlla de "covard": "No li demanaré disculpes, jo vaig ser l'agredit"

El president de l'Argentina, Javier Milei, eleva el to contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el titlla de "covard". "No li demanaré disculpes des de cap punt de vista; vaig ser jo l'agredit", ha apuntat aquest dimarts en una entrevista al programa televisiu argentí 'Todo Noticias', just després d'aterrar procedent de Madrid. En la conversa, Milei ha acusat el dirigent socialista d'actuar de forma "totalitària" i de treballar amb el kirchnerisme en contra seva. "M'han dit negacionista de la ciència, xenòfob, feixista; per mi són insults greus, i fa poc més d'un mes que m'estan agredint sistemàticament", ha defensat.

Malgrat les darreres declaracions, Milei ha assegurat que les relacions entre Espanya i l'Argentina no es trencaran. "La relació no la construeixen els mandataris, la construeix la gent; nosaltres rebem un munt d'immigració d'Espanya i aquest vincle no el podrà trencar ningú", ha afirmat.