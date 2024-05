Vox planteja deportacions immediates d'immigrants per combatre les màfies de tràfic de persones

El candidat de Vox a les eleccions al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, planteja que es duguin a terme deportacions immeditades d'immigrants per combatre les màfies que trafiquen amb persones. La formació d'ultradreta ho incorpora en el seu programa electoral, tot apuntant a la responsabilitat de certs polítics que no combaten aquests negocis i que financen determinades ONG, que actuen, a la vegada, com a còmplices, apunta en un comunicat. El candidat destaca que el gruix de la immigració que arriba a l'estat espanyol prové d'Àfrica "per viure de subsidis que paguen les classes mitjanes i populars europees".

Buxadé també assenyala a les persones o col·lectius que promouen debats al voltant de la integració de nouvinguts: "Són una crida a la immigració massiva i descontrolada", destaca en el text.

La formació d'ultradreta planteja un conjunt de "missions navals combinades" a través de plataformes regionals de desembarcament en països tercers per traslladar-hi les embarcacions que s'interceptin en travessia, ja sigui al Mediterrani com a l'oceà Atlàntic. En aquests espais s'hi haurà de decidir si tenen dret a asil o no, en compliment, destaquen, del Dret Internacional, i involucrant agències com FRONTEX o Europol en la protecció de fronteres.

De la mateixa manera, Vox proposa que s'utilitzin les finances europees de manera "responsable i estratègica" per "no seguir regalant diners a països tercers a canvi de promeses buides". També volen que els estats membres de la Unió Europea es puguin protegir del fonamentalisme islàmic tancant de les mesquites fonamentalistes i deixar de finançar l'islamisme a través de països tercers.