El jutge investiga a Begoña Gómez per possible tràfic d'influències, però l'UCO no veu delicte

La justícia investiga a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, per un possible delicte de tràfic d'influències i corrupció. Segons costa al sumari del cas, i ha confirmat l'ACN, Gómez ja ha sigut notificada del procediment per si vol designar un advocat. Aquest dimarts també s'ha conegut que la dona de Sánchez està sent investigada per la Fiscalia Europea, que voldria saber si el cas afectar fons comunitaris.

Per contra, l'UCO de la Guàrdia Civil ha enviat un informe desmuntant la denúncia de Manos Limpias contra Gómez. Tal com publica avui 'La Vanguardia', aquest òrgan dedicat a investigar delictes econòmics descarta que l'esposa de Sánchez hagi comès cap mena de delicte en la seva relació professional amb empreses com Globalia.