Xoc entre el PSOE i Sumar en el si del govern espanyol per l'ajuda de 1.000 milions a Ucraïna

L'acord de 1.000 milions d'euros en ajuda a Ucraïna signat aquest dilluns entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha generat un xoc intern entre el PSOE i Sumar en el si del govern espanyol en plena campanya electoral. La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusat el PSOE de "deslleialtat" per haver aprovat l'ajuda amb "opacitat" i sense sotmetre-ho al criteri del Congrés dels Diputats. Per contra, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, s'ha mostrat "sorprès per la polèmica" tot recordant que el president espanyol i ell mateix havien anunciat l'ajuda, i ha fet una crida al "sentit comú" i a la "responsabilitat".

Yolanda Díaz ha deixat clar el seu malestar aquest dimarts en una entrevista a TVE. Ha assegurat que Sumar va demanar en dues ocasions dins del Consell de Ministres informació sobre aquesta ajuda sense obtenir cap resposta per part del PSOE. "La manca de transparència del govern d'Espanya amb el soci de govern és molt greu", ha dit, i implica "una manca de lleialtat per part del soci de govern" que també ho és amb una ciutadania que "té dret a un debat públic sobre si aquesta manera de fer és correcta o no".

Segons Díaz, el govern espanyol hauria d'haver sotmès també la qüestió al Congrés dels Diputats, perquè "les forces polítiques tenen dret a saber" a què es destinen "unes quantitats pressupostàries elevadíssimes" i "s'està impedint un debat transparent i democràtic al nostre país". "Si el PSOE vol fer això, que ho porti al Congrés dels Diputats", ha dit, perquè la resta de forces "tenim dret a opinar sobre això i la gravetat que suposa".

La resposta del PSOE ha arribat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, s'ha mostrat "sorprès per la polèmica" que ha generat l'ajuda, perquè "el president del govern ho va anunciar dimecres al Congrés" i ell porta "mesos assistint a les comissions del Congrés i indicant els avenços en la negociació de l'acord de seguretat". "No recordo que ningú em fes cap pregunta ni plantegés cap oposició al respecte, i sembla que ara tot són dubtes", ha dit.

Albares ha demanat a tothom que "se centri en l'important" sigui "conscient del moment crític en què es troba Ucraïna". "L'existència mateixa d'Ucraïna està en joc si aquesta guerra d'agressió de Rússia triomfa, i per tant la sensació d'urgència fa que aquesta ajuda no es pugui endarrerir ni un moment". Per això ha fet una crida "al sentit comú i la responsabilitat de tothom". També ha recordat que l'acord és un memoràndum, i per tant no té perquè passar pel Congrés dels Diputats.

També la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha recordat que "totes les decisions que el govern adopta en matèria internacional s'adopten d'acord amb el principi de transparència". Ha destacat que ara "el més important" és el "suport d'Espanya al poble ucraïnès", que es fa "sempre d'acord amb l'OTAN i la Unió Europea" per "preservar la democràcia, la unió i els nostres valors".