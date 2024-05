Sánchez, a Feijóo. "Ja sé que vostès proven de trencar-me amb el seu fang, però van llestos"

La imputació de Begoña Gómez i el cas Koldo han tornat a centrar aquest dimecres la sessió de control del Congrés, en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de "mentir" i utilitzar Argentina i la "noble causa" del poble palestí per evitar donar respostes als ciutadans. "No es pot seguir així", ha dit Feijóo. Sánchez ha advertit el PP que "ni mil palades de fang taparan els seus governs de la vergonya amb Vox i el que pretenen exportar a Europa". "Jo ja sé que vostès ho fan per trencar-me amb el seu fang, però van llestos", ha dit Sánchez, perquè "el 9-N tornaran a perdre les eleccions". Per sota s'ha sentit la vicepresidenta Yolanda Díaz, que tot aplaudint Sánchez ha dit: "a la merda".

El PP ha retret a Sánchez les informacions aparegudes als mitjans de comunicació que apunten que el president espanyol tenia coneixement de la investigació de la seva dona en el moment en què va redactar la carta on anunciava els seus cinc dies de reflexió.

Un "escàndol majúscul", ha dit als passadissos el portaveu del PP, Borja Sémper, que Feijóo ha portat a la sessió de control.

El líder del PP ha recordat que la Fiscalia Europea investiga els "contractes i negocis" de la dona de Sánchez amb empreses participades pel govern espanyol, i ha acusat Sánchez d'amagar informació als ciutadans.

"Vostè ho sabia tot i ho va tapar", "vostè pensa que tota la premsa és fang", ha sentenciat Feijóo, que ha acusat el president espanyol de "mentir" a les "ràdios i a les televisions" quan va dir que no sabia de què s'acusava la seva dona.

És més, segons Feijóo, Sánchez també "va amagar" informació al Congrés la setmana passada quan va comparèixer per donar explicacions sobre el cas. "Vostè no va marxar a reflexionar, sinó a preparar la seva defensa".

En aquest marc, el líder del PP ha acusat el president espanyol d'utilitzar "el poble argentí ni la noble causa del poble palestí i el poble israelià" per "no donar explicacions al poble espanyol". "La Moncloa està investigada per corrupció. Acabi amb això, no es pot seguir així", ha sentenciat.

En la seva rèplica, Sánchez ha acusat el PP de seguir una estratègia d'oposició dissenyada per "Hazte Oir, el de la motoserra (en referència a Milei), Manos Límpias i Netanyahu". "Tota la ultradreta dissenyant la política del PP".

"Fang, fang i més fang", ha dit, però "aquest és un govern lliure, que defensa la pau i la legalitat internacional, i vostès són esclaus dels seus pactes amb la ultradreta".

En aquest marc, Sánchez ha advertit Feijóo que "ni mil palades de fang taparan els seus governs de la vergonya amb Vox i el que pretenen exportar a Europa".

Vostè posa en marxa la màquina del fang per ocultar els èxits d'aquest país, que creix més, amb la inflació més baixa de fa anys i amb consolidació fiscal".

"Jo ja sé que vostès ho fan per trencar-me amb el seu fang: però van llestos. Els dic a vostès i als seus socis de la ultradreta que el 9-N tornaran a perdre les eleccions", ha reblat Sánchez.

Yolanda Díaz: "A la merda, a la merda"

El micròfon obert del president espanyol ha permès sentir un comentari de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, asseguda dues cadires més a la seva dreta. Al final de la primera intervenció de Sánchez, i després que aquest advertís el PP que "ni mil palades de fang taparan els seus governs de la vergonya amb Vox", s'ha pogut sentir Díaz dient a Sánchez, a qui aplaudia: "A la merda, a la merda tots".