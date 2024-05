Sánchez, sobre l'amnistia: "Hem superat la major crisi territorial de la història de la nostra democràcia a Catalunya"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que gràcies a l'aprovació de l'amnistia, Espanya ha "superat la major crisi territorial de la història" de la seva democràcia a Catalunya. En una intervenció durant un acte electoral del PSOE a Barakaldo (Euskadi), el líder socialista ha dit que aquest dijous al Congrés han guanyat "els valors del PSOE d'avenç social i convivència". Segons ell, gràcies a aquesta aposta, "Espanya està més unida i és més pròspera que el 2017, quan governava el PP". De fet, Sánchez ha dit que si els resultats de les últimes eleccions generals haguessin portat l'Estat a un govern de Feijóo i Abascal, ara hi hauria "confrontació permanent".

Sobre Vox, també ha expressat que "aquells qui apel·len a la pàtria" la venen per "fer-se una foto amb els qui insulten Espanya, Milei, i els qui amenacen Espanya, Netanyahu". A més, Sánchez creu que "allò que trenca Espanya" són els pactes entre el PP i l'extrema dreta i no el PSOE, remarcant que la victòria socialista a les eleccions catalanes n'és una prova.

En un discurs pràcticament monopolitzat per les crítiques a conservadors i ultradretans tant de l'Estat com d'arreu del món i les crides a derrotar-los a les urnes, el cap de l'executiu espanyol ha defensat la justícia social en contraposició al president d'Argentina i la pau amb el primer ministre d'Israel. "O estem amb el compromís climàtic o amb Aznar, amb la convivència o amb Ayuso, amb el joc net o amb Feijóo", ha continuat, demanant no votar al PP o a "la internacional ultradretana".

Malgrat "l'onada reaccionària" que Sánchez ha apuntat, s'ha mostrat convençut que "hi haurà remuntada" i que el PSOE guanyarà els comicis del 9-J, ja que és "la força que els pot aturar".

"Acompanyar" el sector de l'automòbil en la transició verda

Durant el míting, la cap de cartell socialista, Teresa Ribera, també ha carregat contra la dreta, retraient que alguns volen "frenar l'agenda verda". En aquest sentit, creu que cal "acompanyar el sector de l'automòbil", que genera "molts llocs de treball i activitat", però en cap cas no aturar el 'green deal'. "Si no entenem que l'agenda verda és el motor de transformació i modernització de la nostra economia, avui tindrem un problema amb els cotxes, però si mirem a un altra banda, ves a saber quin problema tindrem d'aquí a 10 o 15 anys", ha sentenciat.