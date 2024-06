Feijóo planteja un major control de la immigració irregular: "A Espanya i Europa tenim un greu problema"

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteja incrementar el control de la immigració irregular a Espanya i el conjunt d'Europa, on assegura que existeix "un greu problema" al respecte. En un acte a Santa Cruz de Tenerife, a les illes Canàries, el líder popular ha enumerat un seguit de plantejaments que la formació duu al programa electoral, precisament en una comunitat autònoma on ha assegurat que l'arribada irregular de nouvinguts s'ha disparat un 375% en els primers cinc mesos de 2024. "Proposem més presència de guàrdia costanera, endurir el tràfic d'immigrants amb l'Europol i agilitar l'expulsió d'aquelles persones que tinguin condemnes de presó", ha detallat, amb acords amb països tercers i agilitar els retorns.

Feijóo ha assegurat que la formació es mostra preocupada per l'arribada de ciutadans extracomunitaris de manera irregular en una comunitat com la canària, on la proximitat amb el continent africà la converteix en una porta d'entrada a Europa. "Plantegem que qui vulgui formar part de la Unió Europea ha d'adoptar el compromís d'adhesió i respecte als valors fundacionals d'Europa, com la igualtat entre l'home i la dona", ha dit en el seu parlament.

El líder popular ha assegurat que vol anar més enllà del pacte migratori comunitari, donat que les fronteres, ha dit, no són només geogràfiques: "A dins hi ha espais i models democràtics, models de vida i l'estat del benestar, és el lloc amb major prosperitat del món i volem que segueixi així", ha afegit.

És per això que ha assegurat que tot aquell qui vulgui venir a Europa caldrà que s'integri per gaudir dels mateixos drets. "Qui vingui a delinquir i a infringir els nostres valors, no hi té cabuda a la UE, aquí s'hi ve a treballar", ha reblat.

Entre d'altres propostes, Feijóo també ha plantejat mesures adreçades a la població més jove, com ara l'exempció impositiva en els primers 4 anys de contracte laboral per a facilitar l'accés a un habitatge o la homogeneïtzació dels criteris d'avaluació a les provés d'accés a la universitat a tot l'Estat.