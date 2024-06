Yolanda Díaz aposta per un tripartit d'esquerres a Catalunya: "Seria un despropòsit tornar a votar"

La vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha apostat aquest dilluns per la conformació d'un govern tripartit d'esquerres a Catalunya. "Els ciutadans han votat, i seria un despropòsit tornar a votar", ha sentenciat en una entrevista a la Sexta. Segons Díaz, "és evident que hi ha una majoria progressista que permet practicar polítiques positives per a Catalunya", ha dit. Ha recordat que la societat catalana té problemes evidents com "una sanitat pública deficient", i "cal un govern que governi".

Converses amb Puigdemont

Díaz ha explicat que el passat divendres va parlar amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. No ha volgut exposar el contingut d'aquesta conversa, tampoc de si van parlar de la formació de govern a Catalunya. En tot cas, i després que Alberto Núñez Feijóo no hagi descartat una moció de censura, Díaz ha afirmat que ella no contempla "de cap manera" que Puigdemont acordi desestabilitzar la legislatura.

"Si el 23 de juliol hi va haver majoria progressista, crec cal respectar-la", ha dit, tot recordant que el Congrés va aprovar la setmana passada la llei d'amnistia. "Veurem que passa ara amb la llei d'amnistia, perquè els jutges tenen la funció jurisdiccional d'aplicar la llei, i entenc que de manera majoritària ho faran, però queda una incògnita sobre la Sala Segona del Suprem".

En aquest sentit, ha recordat que el Suprem pot "aplicar la llei" o "legítimament, plantejar una qüestió de constitucionalitat davant el TC", però "qui determina si una llei és constitucional o no és el TC", però després de l'informe de la Comissió de Venècia "les coses han quedat bastant clares".