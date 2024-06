Feijóo exigeix a Sánchez assumir "responsabilitats polítiques immediatament" després de la citació de la seva esposa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que "assumeixi responsabilitats polítiques immediatament" després de conèixer-se que la seva esposa, Begoña Gómez, ha estat citada com a investigada per delictes de corrupció i tràfic d'influències. En un acte electoral, Feijóo ha dit que ser citat "no suposa automàticament una sentència condemnatòria" però sí que obliga al cap de l'Executiu a "donar explicacions" perquè "no hi ha precedents que negocis a la Moncloa siguin investigats per la justícia". El president popular ha reivindicat que s'ha demostrat que el seu partit "deia la veritat quan dèiem que el senyor Sánchez tenia greus problemes en el seu entorn".

"Un president que va arribar a la Moncloa abanderant la regeneració democràtica ha acabat amb la seva esposa investigada en un jutjat. Aquest president no té legitimitat per despatxar un assumpte d'aquesta gravetat cridant 'fatxes', 'fang', 'ultres', o 'Franco'. Ha de donar una resposta i ho ha de fer ja", ha reclamat

El president del PP diu que l'esposa de Sánchez "donarà la resposta oportuna davant del jutge però el ara mateix ha de donar explicacions, prendre decisions i assumir responsabilitats que exigeixen els greus fets que hem conegut".

El líder popular ha dit que la lluita contra la corrupció és "estratègica" a Europa. "lamentablement, a Espanya el govern només s'ocupa de la corrupció, amnistiant els seus socis i tapant la corrupció del seu govern", ha afirmat en un acte monogràfic per explicar les propostes del partit en l'àrea de Dona, Família i Conciliació, Feijóo.

Homogeneïtzar les penes contra violadors

Entre les propostes que ha assenyalat, hi ha la "d'homogeneïtzar a tots els països les penes contra els violadors i els que abusen de les dones" i impulsar un registre d'aquests delictes i que eviti que puguin anar a altres països només amb el passaport. "Europa ha de seguir sent líder en drets, en llibertats i, en conseqüència, en respecte a les dones", ha afirmat.

Un altre plantejament ha sigut el de reformar la directiva europea de temps de treball per impulsar un banc d'hores per afavorir la conciliació i un pacte per la productivitat. També ha proposat prohibir per l'elecció de seients als avions per facilitar els trajectes amb nens i crear una targeta europea de famílies nombroses perquè tinguin els mateixos drets a tots els països del club comunitari.