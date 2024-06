El govern espanyol amplia a tots els joves residents a l'Estat les bonificacions per viatjar en autobús i tren a l'estiu

El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts una segona edició del programa 'Estiu Jove' que preveu bonificacions perquè els joves d'entre 18 i 30 anys viatgin en autobús i tren a l'estiu. Segons ha anunciat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, la principal novetat de l'edició d'enguany és que tots els joves residents a l'Estat es podran beneficiar dels descomptes, mentre que l'any passat només ho podien fer els joves amb nacionalitat espanyola i europeus. L'executiu espanyol ha destinat 130 milions d'euros a la segona edició del programa, dels quals 55 milions són per a autobús i 75 milions a ferrocarril.

Segons ha precisat Puente, els descomptes s'aplicaran als bitllets senzills o d'anada i tornada de viatges que es facin entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. Les bonificacions seran del 90% per a serveis d'autobús regular de competència estatal; del 90% per a serveis de mitjana distància convencional; del 50% en bitllets senzills Avant i del 50% amb un màxim de 30 euros per bitllet per a la llarga distància i alta velocitat. En el cas del bitllet global flexible d'Interrail, el descompte serà del 50% per al de 10 dies en dos mesos quan el comercialitzi Renfe.

Els joves que vulguin obtenir les bonificacions s'hauran de registrar al web del ministeri de Transports, que, segons ha dit Puente, s'espera que estigui ja habilitat el 15 de juny. Un cop es comprovi que compleixen els requisits, els joves rebran un codi de registre únic per a tot el període.

El ministre ha apuntat que la tramitació de la mesura es farà per decret llei i ha esperat que els grups polítics la ratifiquin perquè, ha dit, "dificilment" pot trobar oposició.