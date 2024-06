El Senat reclama al govern espanyol que crei una nova selectivitat comuna a tot l'Estat

El Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimecres demanar al govern espanyol que creï una nova selectivitat comuna per tot l'Estat. Segons la moció, s'han de crear també uns currículums unificats de batxillerat per tots els estudiants espanyols.

La iniciativa, en línia amb la proposta llançada al gener per les comunitats governades pels populars, ha tirat endavant amb 143 vots a favor, 113 en contra i dues abstencions.