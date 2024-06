Els candidats dediquen el dia de reflexió a passar temps en família o amb amics i "agafar forces"

Els candidats a les eleccions del 9-J opten per esbargir-se el dia de reflexió i descansar aquest dissabte, després d'una campanya en què alguns d'ells han recorregut força l'estat espanyol, mentre que altres han recorregut més Catalunya i un d'ells, Toni Comín, ha passat dies voltant per Europa i la Catalunya Nord. Tots ells aprofitaran el dia d'avui per fer el que menys han pogut fer: dedicar temps d'oci a estar amb la família o amb els amics. A més, alguns optaran per fer alguna activitat cultural o esportiva, com ara anar al teatre, llegir, fer un cim o anar en bici. Tot plegat abans del 9-J, una jornada en què les urnes constataran si tots aquests dies de campanya europea han servit per mobilitzar el vot.

El candidat de Junts, Toni Comín, passarà el dia d'avui amb amics i família. En el seu cas ho farà a Lovaina, a Bèlgica, on viu des que va marxar a l'exili. Durant el dia, la intenció del candidat és ajudar la seva filla a preparar un examen de piano per a la pròxima setmana. La nit electoral, però, la seguirà ja des de Brussel·les, amb l'expresident Carles Puigdemont i la cúpula de Junts.

Javi López (PSC) anirà a veure 'Deforme Semanal', el show d'Isa Calderón i Lucia Litjmaer, al Teatre Victòria, dinarà amb els seus amics i passarà la tarda amb les seves nebodes.

El candidat dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, aprofitarà la jornada de reflexió per allunyar-se dels focus i, al mateix temps, fer esport. Després de tancar la campanya aquest divendres en un acte a Barcelona amb la plana major de la formació, Asens té previst agafar la bicicleta i fer un tomb pel passeig marítim de Barcelona per veure el mar.

Irene Montero (Podem) anirà a la Fira del Llibre de Madrid acompanyada de Ione Belarra i Isa Serra, companyes de partit. Qui també serà a la Fira és el candidat de Cs, Jordi Cañas, que hi anirà al matí, durant el qual té previst visitar el Pavelló Europa, on participa la Comissió Europea.

Diana Riba (Ara Repúbliques), que al llarg de la campanya ha fet ràfting i ahir es va tirar en paracaigudes, pujarà aquest dissabte al Puig Madrona per "alliberar tensió". El cim es troba entre els municipis del Papiol i Sant Cugat del Vallès, dins la serra de Collserola.

Dolors Montserrat (PP), que ha estat voltant per Espanya tota la campanya, passarà la jornada a casa seva amb la família, farà una passejada amb ells i aprofitarà per descansar i "agafar forces" a Sant Sadurní d'Anoia, on votarà demà. Qui també passarà el dia tranquil és Jorge Buxadé (Vox), que el dedicarà a estar amb la família, descansar i llegir.