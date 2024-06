Sánchez presentarà una proposta per a desbloquejar el CGPJ si a final de mes el PP no el renova

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llançat aquest dimecres un ultimàtum al PP per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Si al juny el PP continua amb el bloqueig, les negociacions s'han acabat i el PSOE i Sumar presentaran una proposta per desbloquejar amb aquesta situació absolutament inacceptable", ha sentenciat en una entrevista a TVE. "El dia de la marmota ha durat massa, més de 2.000 dies, i això s'ha acabat", ha dit, perquè "després d'acceptar totes les mediacions que ha proposat el PP ens donem com a govern fins a final de mes, de juny, i si el PP no desbloqueja aquesta situació, el govern d'Espanya donarà una resposta".

Sánchez ha apuntat ja la direcció de la seva proposta de reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial si el PP no s'avé a l'acord. Una de les coses que es pot fer, ha dit, és una modificació de la facultat del CGPJ de nomenar els magistrats del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia.

Segons el president espanyol, "el PP vol seguir controlant aquests nomenaments" i aquesta facultat és un dels elements que fan que els populars s'oposin a la renovació del CGPJ.

Per tant, segons Sánchez, es tractaria de revisar aquesta facultat per fer que els nomenaments es facin de forma "més transparent", i per tant "eliminar aquest incentiu pervers perquè mai es repeteixi aquest abús constitucional.

Sánchez: "Hi ha hagut casos claríssims de lawfare"

Parlant de les denúncies contra la seva dona i el seu germà que impulsen organitzacions d'ultradreta i que han acceptat alguns jutges, Sánchez ha afirmat que no considera que es tracti de casos de 'lawfare'.

En tot cas ha admès que a l'Estat hi ha hagut casos "claríssims" de 'lawfare'. "Vull pensar que en el meu cas no n'hi ha", però "crec que és important donar temps al temps i posar coses al seu lloc".

Llei de llibertat de mitjans de comunicació

Paral·lelament a la renovació del CGPJ, Sánchez ha afirmat que el seu govern impulsarà abans que acabi juliol un paquet de reformes de regeneració democràtica. Entre altres, inclourà la transposició de la directiva de la Unió Europea en forma d'una llei de llibertat de mitjans de comunicació.

Aquesta llei, segons Sánchez, inclourà mesures sobre la transparència i el finançament dels mitjans. "El govern i el Congrés podem fer coses per incrementar la transparència" per "tenir un debat públic sa", ha dit.

El president espanyol ha avançat que el PSOE i Sumar ja negocien aquesta llei per "llançar-la al mes de juliol".