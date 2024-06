Espanya exporta armes per valor de 4.000 milions d’euros a l’any

Els diputats de la Comissió de Defensa del Congrés van examinar ahir l’informe d’exportació d’armes i tecnologies d’ús civil i militar presentat per la Secretaria d’Estat de Comerç i referit a l’última dada anual coneguda: la de l’any 2022, exercici en el qual les firmes armamentistes d’aquest país van col·locar en els mercats estrangers productes per valor de 4.091 milions d’euros. És el mateix any en què el mes de febrer la Federació Russa va travessar amb el seu Exèrcit les fronteres d’Ucraïna i va iniciar l’actual guerra a l’est d’Europa.

Els ulls de la Cambra baixa es van posar en un sector estratègic i que està envoltat per diversos murs de secretisme. Entre les dades obertes, una de bàsic: el grup de països de l’OTAN i de la UE va ser el que va atraure la majoria d’aquestes vendes, per valor de 2.542,5 milions d’euros, un 62,1% de les armes venudes. La resta de països, amb gran protagonisme de l’Aràbia Saudita, van atraure la resta de les vendes, amb 1.548,8 milions d’euros.

El regne saudita va comprar armament a Espanya per valor de 858,3 milions d’euros. La mida de la inversió s’explica per l’entrega en aquest exercici 2022 de tres corbetes construïdes a Espanya.

Les vendes a Israel van tenir una presència testimonial, amb 2,3 milions. Va ser una compra de bombes d’aviació carregades i inertes, que havien de ser dirigides a la reexportació per a la Força Aèria de l’Índia.

L’informe objecte de dictamen en aquesta sessió de la Comissió de Defensa no és l’últim dels emesos per la Secretaria d’Estat de Comerç. El més recent es refereix a les exportacions espanyoles de material de defensa i tecnologies de doble ús entre gener i juny del 2023. En aquest informe més recent, dos detalls destaquen com el més transcendent: el creixement i la llista de clients, i els dos detalls són també els que més perfil polític tenen.

Augment significatiu

L’augment de les exportacions d’armes i material assimilat és molt significatiu: un 35,5% davant el primer semestre del 2022. No hi ha cap altre sector que hagi registrat un increment d’aquesta magnitud en les exportacions des d’Espanya. Es tracta, en euros, de 1.753 milions en el semestre analitzat contra 1.293 milions en la primera meitat del 2022.

Els països de la UE són la principal destinació d’aquestes exportacions, amb 785,2 milions, i són França i Alemanya els principals, amb 547,2 milions d’aquests 785. Però aquesta presència de la UE a l’informe s’explica pels projectes industrials de defensa compartits, com els que desenvolupa el consorci Airbus. Bona part de l’activitat exportadora de la indústria espanyola d’armament va ser atreta per països de l’OTAN (1.033 milions d’euros), amb un 58,9%.

Però també les vendes a països que no pertanyen a l’Aliança Atlàntica aporten trets destacats: 625,4 milions es van facturar en exportacions a 28 països no OTAN, grup en el qual el principal client va ser l’Aràbia Saudita, amb 279,4 milions, pels programes navals en marxa; el segon va ser Ucraïna, amb 102,7 milions, i el tercer, les Filipines, amb 41,8 milions.

A la llista de clients de firmes espanyoles de defensa en aquest primer semestre hi ha també Rússia. No ho és d’armament pròpiament dit, però sí de tecnologia variada susceptible d’utilitzar-se en la fabricació o millora d’armes, l’anomenada de doble ús. Dels 141,5 milions d’euros de valor de l’exportat en aquesta classe de producció, la Federació Russa va pagar 13,5 milions, i va ser el segon client després de Singapur, amb 16,9 milions.