Sánchez retreu a Rufián l'acord d'ERC amb Junts al Parlament però confia en una entesa per fer Illa president

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, l'acord que ERC ha assolit amb Junts perquè Josep Rull esdevingui president del Parlament. Un pacte entre forces independentistes que, al criteri del govern espanyol, és "contradictòria" amb el discurs del portaveu d'ERC a Madrid sobre la "voluntat d'entesa amb les forces progressistes al Congrés". En tot cas, Sánchez ha recordat que els últims sis anys els socialistes i ERC han desplegat a Madrid una "associació estratègica" per a impulsar drets socials, i "tant de bo puguem entendre'ns a Catalunya, perquè val la pena fer governs transversals, on al final el progrés, els drets socials i la convivència tinguin primacia sobre altres qüestions".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta una pregunta de Rufián durant la sessió de control. El portaveu d'ERC ha previngut Sánchez sobre l'estratègia del PP i de Junts. "De moment no cola que la dreta espanyola pacti alhora amb la ultradreta espanyola i la dreta catalana, però algun dia colarà", i "de moment no cola això que si alguns pacten amb el PSOE som uns traïdors, però si alguns pacten amb el PP són uns estadistes, però algun dia colarà, li ho dic jo".

Segons Rufián, la qüestió és "què fa Sánchez mentrestant", perquè "va obrir un debat interessant fa setmanes quan va descobrir que hi havia feixistes en aquest país que li volien mal", però de moment no ha actuat "més enllà d'enviar cartes". Rufián ha recordat a Sánchez que disposa del "BOE" per aprovar i impulsar mesures. "I si vol acabar amb la màquina del fang, demà" mateix es pot votar al Congrés la renovació de CGPJ. El portaveu d'ERC també ha emplaçat Sánchez a augmentar les multes per "difamar i mentir" de 14.000 a 150.000 euros, i paral·lelament cal "millorar les condicions de vida", perquè "quan l'esquerra no crea millors condicions de vida la dreta crea cavernes, i la gent entra".

Sánchez es compromet a impulsar la regeneració democràtica en mesos

En la seva resposta, Sánchez ha assegurat que complirà el seu compromís d'impulsar mesures de regeneració democràtica en breu. "No tingui dubte que parlo clar quan dic que faig. Em vaig proposar presentar un paquet de qualitat democràtica abans que acabi l'estiu, i presentaré davant les Corts aquest paquet de qualitat democràtica".

Retreu a Feijóo l'avenç de la ultradreta

El president espanyol també ha respost una pregunta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha tornat a demanar eleccions anticipades. Segons Feijóo, l'executiu espanyol està "paralitzat", "desbordat" i "acorralat per diversos casos de corrupció" amb uns socis que "fan aigües" i alguns que el "deixen abandonat". "En el que va de legislatura el meu partit ha aconseguit tramitar més lleis des de l'oposició que vostè des del govern", i per tant "no eternitzi el que és inviable" perquè "això no dona més de si".

Feijóo també ha advertit Sánchez que ja ha quedat demostrat que aplicar l'amnistia "no serà bufar i fer ampolles". Segons el líder del PP, aquest va ser el motiu pel que la llei no va ser publicada al BOE fins després de les eleccions europeees. "Per això la va retenir", ha dit abans d'acusar el president espanyol d'haver "estafat els votants de Catalunya entregant la presidència del Parlament a l'independentisme".

En la seva resposta, Sánchez ha advertit Feijóo que la seva 'màquina del fang' i la seva estratègia d'obrir la porta dels governs municipals i autonòmics a la ultradreta només va en contra dels interessos del mateix PP. Segons Sánchez, Feijóo s'ha convertit "en portaveu de Manos Límpias", i fruit de la "polarització" i "del discurs ultradreta del PP" ara hi ha "dues ultradretes".

"D'aquí a tres anys, quan hi hagi eleccions el 2027, el que passarà és que es presentaran tres ultradretes, la seva, la d'Alvise i Abascal, i els guanyarem als tres".

Sánchez també ha hagut de respondre una pregunta del líder de Vox, Santiago Abascal, que l'ha acusat de ser capaç d'iniciar una guerra "per tapar la seva corrupció". Abascal ha recordat els enfrontaments de Sánchez amb Milei i Netanyahu i ha afirmat que Sánchez no està fent "res per defensar els interessos d'Espanya i dels espanyols". "Vostè inicia conflictes diplomàtics i insulta els jutges" per "romandre al poder a qualsevol preu" i també "gràcies al PP, que no va bloquejar l'amnistia al Senat".

Sánchez ha afirmat que és "curiós" que Abascal, que "dona lliçons de patriotisme", sigui "el primer que va a veure a Netanyahu a felicitar-lo i animar-lo a continuar els bombardejos a Gaza", perquè "aquesta no és la posició del govern ni de la societat espanyola".

"Comprenc el seu nerviosisme, perquè li ha sortit un dur rival" amb Alvise, fet que "demostra que no hi ha una ultradreta bona i una dolenta, sinó una dreta mala que ha multiplicat la ultradreta".