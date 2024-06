La rebaixa de l'IVA als aliments bàsics es prorrogarà més enllà del juny

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que vol prorrogar la rebaixa de l'IVA vigent en alguns aliments bàsics i que caduca el 30 de juny. "Hem de plantejar-ho al Congrés. Aquest és un govern amb minoria parlamentària, però l'evolució dels preus dels aliments continua alta i, per tant, hem de fer aquest esforç, que és enorme per les arques públiques", ha explicat en una entrevista a TVE. Actualment, hi ha aliments com el pa, la llet i les fruites i verdures amb l'impost eliminat i altres, com l'oli o les pastes, amb un IVA retallat del 10 al 5%.