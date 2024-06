El Fiscal General de l'Estat avisa els fiscals d'una possible reunió sobre l'amnistia dimarts vinent

El Fiscal General de l'Estat (FGE), Álvaro Garcia Ortiz, ha demanat aquest dijous als fiscals de sala de l'Estat -la cúpula de la fiscalia al Suprem, l'Audiència Nacional o el TC, entre d'altres- que es reservin dimarts vinent per a la possible celebració d'una junta per tractar l'aplicació de la llei d'amnistia. Aquesta trobada, que encara no està formalment convocada, es produirà si finalment els quatre fiscals del procés confirmen la seva oposició a aplicar la norma.

Segons fixa l'article 27 de l'estatut que regula el Ministeri Públic, la reunió de la junta es pot pronunciar en cas de desavinença entre un fiscal i un superior, com es dona en aquest cas, tot i que la decisió final sobre l'aplicació de la norma la mantindria Garcia Ortiz.