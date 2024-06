Sumar situa a Elizabeth Duval, Txema Guijarro, Rosa Martínez i Lara Hernández al capdavant d'una direcció provisional

Sumar ha escollit aquest dijous una direcció transitòria entre la dimissió de Yolanda Díaz, fundadora de la formació, i l'elecció del nom que la succeeixi. Segons han confirmat fonts del partit, aquest grup estarà integrat per Elizabeth Duval, Txema Guijarro, Rosa Martínez i Lara Hernández.

Totes elles formaven ja part de la direcció de l'espai creat per la vicepresidenta segona. Poc abans de la reunió celebrada aquest dijous a Madrid per debatre el futur de la formació, el portaveu del partit Ernest Urtasun ha ressaltat que l'objectiu és obrir un "procés de reflexió" per reforçar-se. Tanmateix, ha dit que el compromís és fer aquest procés en paral·lel al desplegament de l'agenda política i social del govern espanyol.

El grup coordinador reunit aquesta tarda -que inclou desenes de càrrecs propers a la vicepresidenta com l'exportaveu al Congrés Marta Lois o el secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey- no incorpora als representants dels partits que sí formen la coalició electoral de Sumar, com els Comuns, Compromís o Más Madrid. Plegats, han de decidir com s'organitza la successió de Díaz, que dilluns va anunciar que marxava del partit pels mals resultats collits a les eleccions europees del 9-J.

Els nous noms de la direcció temporal de Sumar combinen de l'àmbit orgànic, el parlamentari i la presència al govern espanyol. Lara Hernández exerceix actualment de secretària d'organització, Elizabeth Duval és responsable de comunicació, mentre que el diputat Txema Guijarro és el secretari general del grup parlamentari al Congrés. Rosa Martínez, per la seva part, és secretària d'Estat de Drets Socials.Tots els nous dirigents temporals del partit són madrilenys, menys Martínez, que és de Lleó.

"Motor" del govern espanyol

Segons ha detallat Urtasun abans de l'inici del conclave, l'objectiu de Sumar és "reforçar-se" com a organització després dels mals resultats obtinguts a les eleccions gallegues, basques, catalanes i europees dels darrers mesos. "Un cop passat el procés electoral estarem molt bolcats també a l'agenda de govern, amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al capdavant", ha remarcat el també ministre de Cultura.

El portaveu ha afegit que el repte del partit és mantenir-se com a "motor" del govern de coalició que comparteixen amb el PSOE. "Hem de desplegar l'acord de govern i l'agenda social amb tota l'ambició", ha apuntat. Preguntat per si s'ha de canviar el rol que tenen els partits que integren la coalició -com han demanat els darrers dies diverses formacions-, Urtasun ha dit que és una "reflexió que s'ha d'encarar" tot i que és aviat per anticipar decisions.

"Tenim una responsabilitat compartida des de Sumar i al conjunt de la coalició que és veure de quina manera ens podem reforçar. Hem tingut uns resultats que no són satisfactoris i hem de fer un procés de manera serena, tranquil·la i rigorosa", ha reclamat.