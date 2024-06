Els fiscals del Suprem mantenen el seu rebuig a aplicar l'amnistia a la malversació malgrat l'ordre de García Ortiz

Els fiscals del judici al procés del Tribunal Suprem han reafirmat aquest divendres el seu rebuig a aplicar la llei d'amnistia als delictes de malversació lligats a l'1-O, tal com els havia ordenat el Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz.

En un escrit firmat pel fiscal Javier Zaragoza en representació dels quatre representants del Ministeri Públic en aquell cas, els fiscals qualifiquen "d'improcedent" la instrucció del Fiscal General sobre l'1-O i demanen elevar l'assumpte a la junta de fiscals. García Ortiz, per la seva part, ha respost a la negativa dels fiscals convocant per dimarts al matí la junta, òrgan que aplega la cúpula d'aquest estament judicial.

"Continuem considerant que els arguments exposats per justificar l'aplicació incondicional de la llei d'amnistia als fets constitutius de malversació d'aquesta causa especial no desvirtuen en absolut els criteris jurídics plasmats en els nostres informes i les solucions que es proposen en aquests, de manera que són manifestament insuficients per a legitimar la viabilitat i l'ajust a la legalitat de l'ordre impartida", diu Zaragoza a García Ortiz.

Així mateix, els fiscals de l'1-O avisen l'ordre de la Fiscalia General és "improcedent i contrària a les lleis" en "no ajustar-se als criteris més elementals de la lògica jurídica i de legalitat penal exigibles". Finalment, confirmen la seva decisió de demanar una reunió de la junta de fiscals per tractar aquest xoc sobre l'aplicació de l'amnistia.

Reunió dimarts al matí

Poc després de fer-se pública la resposta dels fiscals de l'1-O a la reclamació de García Ortiz, la Fiscalia General ha confirmat la convocatòria els Fiscals de Sala -grup que reuneix als fiscals del Suprem o el TC, entre d'altres- per celebrar una junta dimarts que ve a les nou i mitja del matí. En aquell espai es debatrà el xoc, tot i que la decisió final la pendrà novament el Fiscal General