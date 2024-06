El Govern veu "sorprenent" i "una anomalia" que Illa i Puigdemont no es presentin ara a la investidura

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, creu que és "una anomalia" que els líders del PSC i de Junts, Salvador Illa i Carles Puigdemont, respectivament, no es presentin ara a la investidura per ser president de la Generalitat. "És sorprenent que cap dels candidats amb més vots i que han mostrat la voluntat d'obtenir els suports no se sotmetin a una investidura", ha dit Plaja a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

Segons la portaveu, tot i no comptar amb les majories suficients haurien de presentar-s'hi igualment "per respecte a les institucions i a la ciutadania". D'aquesta manera, ha dit, podrien exposar el seu "projecte".Plaja ha recordat que tant l'expresident Artur Mas com l'actual president en funcions, Pere Aragonès, es van sotmetre a debats d'investidura que en un primer moment van ser fallits.

Reunió Aragonès-Rull

Durant la roda de premsa Plaja ha aprofitat per informar que Aragonès té previst reunir-se amb el president del Parlament, Josep Rull, aquest dijous. Aquesta serà la primera trobada institucional després de l'elecció de Rull com a nou president de la cambra. La reunió se celebrarà el dijous a dos quarts de deu del matí al Palau de la Generalitat.