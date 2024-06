El TC admet a tràmit el recurs contra el vot delegat de Puigdemont i Puig però no adopta la mesura cautelar de suspensió

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat per diputats del PP de Catalunya contra l'acord de la Mesa d'Edat del Parlament que admetia el vot delegat de l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig per a la constitució de la Mesa. L'acord de la Mesa d'Edat va fer possible una majoria independentista i l'elecció de Josep Rull com a president del Parlament.

Malgrat l'admissió a tràmit, una majoria dels magistrats del TC ha decidit no suspendre cautelarment aquell acord, com demanava el PP. Han votat en contra els magistrats conservadors Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. L'admissió a tràmit no implica cap posicionament sobre el fons de la qüestió, que es debatrà en futurs plens.