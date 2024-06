10è aniversari de la proclamació de Felip VI: el rei apel·la a "la unitat i la diversitat" com claus de la Constitució

El rei Felip VI ha apel·lat aquest dimecres als valors de "la solidaritat, la unitat i la diversitat" com a elements centrals i "protegits" per la Constitució espanyola. En l'acte institucional per commemorar el desè aniversari de la seva proclamació, el cap de l'estat ha admès que el seu compromís amb la coherència i la integritat en cada "gest i paraula" ha tingut costos personals.

El rei Felip VI i la seva familia, en els actes de celebració del desè aniversari de la seva proclamació / Miquel Vera

L'acte, presidit pel monarca, la reina Letícia, la princesa Elionor i la infanta Sofía, no ha comptat amb la presència del rei Joan Carles I, que va cedir el testimoni al seu fill en abdicar l'any 2014. "A la constitució i els seus valors m'he cenyit i em cenyiré sempre en el compliment de les meves responsabilitats", ha agregat el rei.

Felip, que s'ha trobat amb els premiats després d'un acte militar encapçalat per la Guàrdia Reial, ha reiterat el valor i l'exemple que suposen per ell els voluntaris, metges i artistes premiats aquest dimecres. Amb ells, ha fet la vista enrere i ha ressaltat que els deu anys transcorreguts des de la seva proclamació com a rei són suficients per fer un balanç "amb serenitat i perspectiva".

Segons el monarca, la Constitució i els seus valors representen el guió de les seves funcions, però també la seva inspiració "personal i moral" davant la ciutadania. "Sempre he cregut en la importància de ser coherent amb els compromisos assumits, aquesta actitud és la base de la integritat i implica ser fidel als nostres principis i valors en totes les decisions i actes", ha afirmat.

Tal com ha ressaltat, aquest esforç en pro de la coherència implica esforçar-se en "escoltar, discernir i actuar de manera responsable" assumint fins i tot "el cost personal que això pugui suposar". Coherència i integritat són els criteris sobre els quals s'han de basar els actes de la Corona i l'exercici de les funcions que la Constitució encomana a la direcció de l'Estat, ha avisat en una menció velada al seu pare, avui absent als actes.

Felip també ha reivindicat el lema escollit per la Casa Reial pel desè aniversari de la seva proclamació, període que va estar molt marcat pels escàndols que va protagonitzar el seu pare, Joan Carles I, en els darrers compassos del seu regnat. "Durant aquests anys el servei, el compromís i el deure han sigut els pilars de la meva tasca com a rei", ha remarcat.

Finalment, ha ressaltat la "continuïtat" de la Corona en la persona de la princesa d'Astúries, que el passat mes d'octubre va jurar la Constitució al Congrés, un pas que va assentar el seu rol com a hereva i que ha anat seguit de l'inici de la seva formació. Precisament la princesa ha pres durant un moment el protagonisme al seu pare durant el dinar de gala celebrat amb els premiats al Palau Reial quan, acompanyada de la seva germana, ha encapçalat un brindis on ha agraït l'exemple als reis.

Els actes protocol·laris per celebrar el desè aniversari de la proclamació del rei Felip VI han començat amb l'arribada del monarca, la reina Letícia, la princesa Leonor i l'infanta Sofia al Palau Reial de Madrid en dos Rolls-Royce negres. El cap de l'Estat i la seva família han sigut rebuts amb aplaudiments, salves i l'himne d'Espanya. Un cop allà, la família ha pujat a un balcó, des d'on ha seguit el relleu de la Guàrdia Reial mentre sobrevolaven la zona sis avions de la patrulla Àguila que han dibuixat una bandera espanyola amb fum des de l'aire.

Els actes d'aquest dimecres també inclouen la condecoració de 19 ciutadans de totes les comunitats autònomes de l'Estat. Entre ells hi ha voluntaris de diverses entitats socials, activistes, professors i artistes, entre d'altres. Per part de Catalunya, s'ha reconegut a la nutricionista Gemma Salvador per promoure una alimentació més saludable i reduir el malbaratament alimentari.Felip, que s'ha trobat amb els premiats després d'un acte militar encapçalat per la Guàrdia Reial, ha reiterat el valor i l'exemple que suposen per ell els voluntaris, metges i artistes premiats aquest dimecres. Amb ells, ha fet la vista enrere i ha ressaltat que els deu anys transcorreguts des de la seva proclamació com a rei són suficients per fer un balanç "amb serenitat i perspectiva".

Segons el monarca, la Constitució i els seus valors representen el guió de les seves funcions, però també la seva inspiració "personal i moral" davant la ciutadania. "Sempre he cregut en la importància de ser coherent amb els compromisos assumits, aquesta actitud és la base de la integritat i implica ser fidel als nostres principis i valors en totes les decisions i actes", ha afirmat.

Tal com ha ressaltat, aquest esforç en pro de la coherència implica esforçar-se en "escoltar, discernir i actuar de manera responsable" assumint fins i tot "el cost personal que això pugui suposar". Coherència i integritat són els criteris sobre els quals s'han de basar els actes de la Corona i l'exercici de les funcions que la Constitució encomana a la direcció de l'Estat, ha avisat en una menció velada al seu pare, avui absent als actes.

Felip també ha reivindicat el lema escollit per la Casa Reial pel desè aniversari de la seva proclamació, període que va estar molt marcat pels escàndols que va protagonitzar el seu pare, Joan Carles I, en els darrers compassos del seu regnat. "Durant aquests anys el servei, el compromís i el deure han sigut els pilars de la meva tasca com a rei", ha remarcat.

Finalment, ha ressaltat la "continuïtat" de la Corona en la persona de la princesa d'Astúries, que el passat mes d'octubre va jurar la Constitució al Congrés, un pas que va assentar el seu rol com a hereva i que ha anat seguit de l'inici de la seva formació. Precisament la princesa ha pres durant un moment el protagonisme al seu pare durant el dinar de gala celebrat amb els premiats al Palau Reial quan, acompanyada de la seva germana, ha encapçalat un brindis on ha agraït l'exemple als reis.

Els actes protocol·laris per celebrar el desè aniversari de la proclamació del rei Felip VI han començat amb l'arribada del monarca, la reina Letícia, la princesa Leonor i l'infanta Sofia al Palau Reial de Madrid en dos Rolls-Royce negres. El cap de l'Estat i la seva família han sigut rebuts amb aplaudiments, salves i l'himne d'Espanya. Un cop allà, la família ha pujat a un balcó, des d'on ha seguit el relleu de la Guàrdia Reial mentre sobrevolaven la zona sis avions de la patrulla Àguila que han dibuixat una bandera espanyola amb fum des de l'aire.

Els actes d'aquest dimecres també inclouen la condecoració de 19 ciutadans de totes les comunitats autònomes de l'Estat. Entre ells hi ha voluntaris de diverses entitats socials, activistes, professors i artistes, entre d'altres. Per part de Catalunya, s'ha reconegut a la nutricionista Gemma Salvador per promoure una alimentació més saludable i reduir el malbaratament alimentari.