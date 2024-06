Les joves de 16 i 17 anys podran avortar sense tenir una autorització dels seus pares

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la reforma de la llei de l’avortament del 2023 en desestimar el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar Vox contra diversos preceptes de la Llei Orgànica 1/2023, per la qual es modificava la Llei Orgànica 2/2010 , de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Van anunciar el seu vot particular els magistrats Enríquez Sancho, Arnaldo Alcubilla, Tolosa Tribiño i la magistrada Espejel Jorquera, segons va informar el TC en nota de premsa. El tribunal de garanties va admetre a tràmit un recurs de Vox contra la reforma de la llei de l’avortament que acaba amb l’obligació de comptar amb el consentiment dels pares per a les dones de 16 i 17 anys. Aquesta darrera reforma de la llei de l’avortament va ser aprovada el 16 de febrer del 2023 pel Congrés, on va tirar endavant amb l’oposició del PP i Vox.

La llei, que permet avortar lliurement les dones més grans de 16 anys durant les primeres 14 setmanes de gestació, elimina el requisit introduït el 2015 pel Govern del PP que obligava les menors de 16 i 17 anys a comptar amb el consentiment dels seus representants legals i estableix els hospitals públics com a centres de referències per a aquesta pràctica. Vox defensava que la norma podia vulnerar diversos preceptes constitucionals.