La magistrada del cas Tsunami al Suprem accepta la personació de Puigdemont

La magistrada que instrueix el cas Tsunami Democràtic al Tribunal Suprem, Susana Polo, ha dictat una providència on accepta la personació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i li dona un termini de 10 dies perquè demani, o no, que li apliquin l'amnistia per aquests actes.

A la seva interlocutòria, de només dues pàgines, Polo recull que ha rebut la petició de personació que Puigdemont va fer aquest dimarts des de París. També dona dos dies a la defensa perquè faciliti les dades de la persona que podrà accedir als fitxers informatitzats de la causa.