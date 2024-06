Cronologia: Després de cinc anys, 6 mesos i 21 dies de bloqueig, PSOE i PP renoven el Consell del Poder Judicial

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el més longeu de la història de la democràcia serà per fi renovat. Aquest dimarts es compleixen cinc anys, sis mesos i 21 dies des que, al desembre 2018, va caducar el mandat constitucional de cinc exercicis que li va atorgar el Parlament el 2013.

Malgrat que l'acord polític necessari per a complir amb la Constitució i renovar els seus membres semblava més llunyà que mai, PP i PSOE han aconseguit pactar una renovació que ara haurà de substanciar-se en el Congrés i a Senat.

Avui dia l'integren 16 vocals, perquè pel camí van quedar el president Carlos Lesmes, que va dimitir l'octubre de 2022; María Victoria Cinto, morta el 30 de juny; Rafael Fernández Valverde, cessat després d'aconseguir l'edat màxima per a ser magistrat, Concepción Sáez, que va dimitir i també Rafael Mozo, que va exercir de president suplent fins a la seva jubilació. L'òrgan venia mantenint la seva activitat, però des de març de 2021 va veure limitada una de les seves principals funcions, la de fer nomenaments en la cúpula judicial.

-3 d'agost de 2018. El president Lesmes va posar en marxa el procediment per a la renovació comunicant als presidents del Congrés i del Senat la pròxima finalització del mandat, que complia el 4 de desembre d'aquest any.

-27 de setembre de 2018. Lesmes remet al Congrés i al Senat la llista de 51 precandidats per als 12 llocs judicials del Consell -els altres 8 els tria el Parlament entre juristes de reconegut prestigi-. Entre els candidats, el jutge que va forçar un canvi en la Llei Hipotecària portant aquest assumpte al TJUE, la jutge i edil del PP María Tardón o un dels reforços de l'Audiència Nacional, Alejandro Abascal.

-12 novembre de 2018. S'anuncia un pacte entre el PP i el PSOE per a renovar el CGPJ que situaria Manuel Marchena com el president de la Sala penal del Tribunal Suprem.

-19 novembre de 2018. El pacte es cancel·la després d'informar el diari El Espanyol d'un missatge remès pel portaveu del PP del Senat, Ignacio Cosidó, als membres del seu grup. "Ha estat una jugada estupenda. Controlarem la sala segona (del Suprem) des de darrere", en al·lusió a la presidència de Marchena, que fa pública la seva renúncia uns dies després.

-4 de desembre 2018. Caduca el mandat dels vocals que van prendre possessió el desembre de 2013.

-10 de gener de 2019. El president del CGPJ es dirigeix per carta als presidents del Congrés i del Senat instant-los a renovar l'òrgan. Aquestes missives es repetiran tres vegades més, al juliol i desembre d'aquest mateix any i també el 15 de juliol de 2020.

-9 de setembre de 2019. Primer discurs de Lesmes per l'obertura de l'any judicial presidint un Consell que segueix sense renovar-se per la falta d'acord del PSOE i el PP. Reclama la renovació que l'òrgan no es vegi afeblit i així poder mantenir la seva "independència".

- 7 de setembre de 2020. Després d'un any de pandèmia, el CGPJ segueix sense renovar-se. El president de l'òrgan incrementa el to en el seu discurs d'obertura de l'Any Judicial. Afirma que el bloc és una seriosa anomalia i exhorta a afrontar-la "sense dilacions".

- 11 març de 2021. El Congrés dels Diputats aprova una reforma de la Llei orgànica del Poder Judicial (LOPJ) que limita les funcions del CGPJ estant en funcions, prohibint els nomenaments en la cúpula judicial. El PSOE i el seu soci de Govern Unides Podem tracten amb això de forçar l'acord amb el PP. Lluny de donar resultats, les vacants que quedaran en el Tribunal Suprem deixaran algunes sales a la vora del col·lapse en els mesos següents.

-6 de setembre de 2021. Tercera obertura de l'Any Judicial amb el seu president en funcions. Lesmes denúncia la "insostenible" situació del CGPJ i exigeix deixar-lo fora de la "lluita partidista". Els partits segueixen sense acordar la renovació.

-5 de març 2022. El Consell perd a un dels seus membres, Rafael Fernández Valverde, després de complir l'edat màxima de 72 anys per a la jubilació dels magistrats. El Congrés dels Diputats renuncia a substituir-lo per la situació d'interinitat de l'òrgan.

-30 de juny de 2022. Mor la vocal María Victoria Cinto, després d'una llarga malaltia. El Consell veu reduït encara més el seu nombre de vocals, aquesta vegada restant un vot al sector progressista de l'òrgan.

-14 juliol 2022. El Congrés dona llum verda a una nova reforma de la LOPJ perquè, malgrat seguir sense poder realitzar nomenaments en llocs claus com el Tribunal Suprem, el CGPJ sí que pugui designar als dos magistrats del Tribunal Constitucional que li corresponen després de caducar el seu mandat el 12 de juny. Al Govern li correspon designar altres dos.

-7 de setembre de 2022. Quarta obertura de l'any judicial amb bloqueig en la renovació. Lesmes perd la paciència i adverteix que dimitirà si els polítics no pacten davant la "trencadissa" sense precedents de la Justícia.

-29 i 30 de setembre de 2022. El comissari de Justícia de la UE, Didier Reynders, realitza una visita a Espanya en la qual deixa dos missatges. EL CGPJ ha de renovar-se de manera prioritària i "immediatament després" ha d'iniciar-se una reforma legal per a canviar el sistema d'elecció dels vocals. Aquesta última proposta ha estat una de les exigències del PP per a accedir a la renovació de l'òrgan, si bé el Govern vol mantenir el sistema parlamentari actual.

-9 d'octubre de 2022. Lesmes anuncia a última hora de la tarda del diumenge que formalitzarà la seva renúncia un dia després, evidenciant una crisi institucional sense precedents en la nostra democràcia. L'únic precedent de dimissió és el de Carlos Dívar al juny de 2012, encara que per raons ben diferents, després de conèixer-se que va carregar als pressupostos d'aquest òrgan parteix del cost de viatges privats.

-10 d'octubre de 2022. El president més longeu del Consell formalitza la seva renúncia amb sengles cartes al Govern i al Rei, la qual cosa precipita un acord en Moncloa entre el president Pedro Sánchez i el cap d'oposició Alberto Núñez Feijóo que reactiva les negociacions per a arribar a un pacte.

-13 octubre de 2022. El CGPJ desoeix les disposicions que va deixar Lesmes i elegeix com a president suplent al vocal de més edat, Rafael Mozo. Al capdavant del Tribunal Suprem es se situa al magistrat Francisco Marín Castán. La decisió és secundada per 16 dels vocals, mentre que Wenceslao Olea la recorre davant el Suprem.

-27 d'octubre 2022. Quan semblava que l'acord entre el PSOE i el PP estava a punt d'anunciar-se, els de Núñez-Feijóo formalitzen mitjançant un comunicat la ruptura de les negociacions, al·legant que l'anunci la reforma del delicte de sedició suposa "una incongruència insalvable" per a aconseguir un pacte.

-23 novembre de 2022. El Tribunal Suprem rebutja deixar en suspens la presidència de Mozo mentre dirimeix sobre el fons de l'assumpte. L'òrgan continua treballant amb les seves funcions limitades i dividit en dos blocs que són incapaços d'aconseguir un consens per als magistrats del TC.

-4 desembre de 2022. EL CGPJ compleix quatre anys en funcions, per la qual cosa els vocals aconsegueixen el rècord de permanència de nou anys en els seus llocs malgrat que llei assenyala que el seu mandat és de cinc. La situació, que no té l'aire de resoldre's en breu, és qualificada de "patètica" i "vergonyosa" pels propis vocals.

-22 de març de 2023. La vocal Concepción Sáez, designada a proposta d'IU, presenta la seva renúncia per la "insostenible" situació de la institució, la qual cosa acreix la descomposició de l'òrgan.

-19 de juliol de 2023.El catedràtic de Dret Civil Vicente Guilarte és designat nou president suplent de l'òrgan en substitució de Mosso, que deixa el càrrec per jubilació forçosa en aconseguir l'edat de 72 anys.

-4 de desembre de 2023.Es compleixen cinc anys en funcions, cosa que significa que els vocals que encara queden en el Consell, un total de 16, dobleguen el mandat de cinc anys parell el que van ser designats en 2013. Després de l'última convocatòria electoral i la nova investidura de Pedro Sánchez els ponts entre el PP i el PSOE semblen més trencats que mai.