Orriols s’estrena al Ple del Parlament: "Carregarem contra les polítiques autonomistes i immigracionistes"

La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha intervingut per primer cop al Parlament de Catalunya, durant el ple per a constatar que no hi ha candidats a la investidura. La diputada d’ultradreta independentista ha avisat que “no es va presentar per a investir espanyolistes o autonomistes”. “El que anhelàvem era aquest micròfon per a dir que la política de pensament únic i la correcció política s'ha acabat", ha dit, per a advertir que han arribat per a carregar contra “les polítiques autonomistes i immigracionistes”. Amb un discurs que ha vinculat la presència de persones migrades amb la inseguretat ciutadana, Orriols ha dit que només votarien la investidura d’algú que “redacti una constitució catalana i una llei d’estrangeria com cal”.

Orriols, conscient que el seu plantejament és identificat de manera generalitzada com un discurs d’ultradreta, ha defensat el contrari de manera airada. “Si això és feixisme o extrema dreta, arrenquin el full del diccionari i esparraquin-lo perquè el que diu allà no correspon al que vostès diuen que és feixisme”, ha sentenciat, per a tornar d’immediat a carregar contra la immigració.

Després d’aquesta intervenció, el president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que la legislació i els drets humans avalen que des del seu càrrec intenti evitar els seus discursos. “ La llibertat d’expressió no empara el discurs d’odi o que s’inciti a la discriminació o la violència. Prendrem decisions si s’escau”, ha advertit el president de la cambra.