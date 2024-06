El Tribunal de Comptes assenyala Vox per acceptar el 2020 donacions en efectiu i "no identificades"

Catalunya en Comú (CeC), Vox, el PDECat i Sortu -formació integrada en EH Bildu- van incórrer en irregularitats de la gestió dels seus comptes l'any 2020 que podrien derivar en "infraccions sancionables". Segons consta a l'informe de fiscalització del Tribunal de Comptes (TdC) de l'any 2020, conegut aquest divendres, Vox va ser la formació amb més irregularitats. De fet, el partit de Santiago Abascal va acceptar donacions o aportacions no identificades, donacions "finalistes" i quotes, aportacions i donacions en efectiu. CeC i Sortu també van tolerar donacions sense identificar.

Tal com indica el TdC, com a resultat de l'activitat de les "taules informatives" de Vox es van generar ingressos en efectiu, sense que el tribunal tingués constància a quin concepte corresponien. Posteriorment, l'efectiu recaptat es va anar ingressant als comptes corrents de la formació a través de caixers automàtics, per quanties que majoritàriament no excedeixen dels 300 euros.

"La formació no ha portat registres auxiliars de control d'aquests moviments d'efectiu, cosa que hauria estat convenient tenint en compte que el 2020 s'han detectat 91.972,71 euros, l'origen dels quals no ha estat acreditat", ressalta el TdC. Els ingressos registrats per la formació l'exercici 2020 van pujar a 15.333.939 euros. Del total, el 66% corresponia a finançament públic i el 34% a ingressos d'origen privat.

Cúpula amb un 75% d'homes

Pel que fa a l'aplicació de la normativa en matèria d'igualtat efectiva entre dones i homes, el TdC remarca que el Comitè Executiu Nacional de Vox està integrat per un 75% d'homes i un 25% de dones, cosa que no s'ajusta a la llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. D'altra banda, la plantilla efectiva del personal comptava a l'exercici 2020 amb una proporció mitjana de dones del 41% i d'homes del 59%.

Els comuns

En el cas dels comuns també hi ha irregularitats, però per un import molt menor. Segons el tribunal, la formació va rebre donacions el 2020 mitjançant una plataforma de pagament per internet per import de 279 euros. Segons l'organisme, no els ha estat possible realitzar la identificació dels donants, incomplint-se el que estableix la llei de finançament de partits, fet que po suposar una "irregularitat sancionable".

Els partits ingressen 245 milions

En el darrer exercici analitzat pel TdC, els 25 partits que reben subvencions per part de l'Estat i les comunitats van ingressar 245 milions d'euros. D'aquest import, el 73% venia del finançament públic i el 27% tenia origen privat. Pel que fa als ingressos públics, venien principalment de les aportacions dels grups parlamentaris i locals (58%), mentre que les subvencions estatals van suposar el 31% del total.

Des del tribunal destaquen que tres de les 25 formacions analitzades no mostren adequadament una imatge "fidel" de la seva situació financera i patrimonial. Tanmateix, 17 partits presenten "excepcions" i quatre no van incloure en els seus comptes anuals la totalitat de les activitats locals o de formacions amb els que mantenen vincles.