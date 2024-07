El jutge que investiga la trama russa del 'procés' va presumir de tombar l'amnistia: "Al Govern li queden dos telenotícies"

El líder de Junts Carles Puigdemont ha suggerit que el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha incomplert el Codi Penal. "Quan els jutges fan política des del seu càrrec i el fan servir per subvertir l'estat de dret, això té un nom. I el trobareu al Codi Penal", ha dit a través de la xarxa X després que s'hagi fet pública una conversa d'Aguirre en què s'atribuïa que no s'hagués aprovat l'amnistia al Congrés en la primera votació. El mateix jutge, en el marc de la suposada trama russa, havia maniobrat per imputar a Carles Puigdemont, Gonzalo Boye i Josep Lluís Alay un delicte d'alta traïció, que quedava fora l'amnistia.

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, apunta que el CGPJ hauria d'actuar d'ofici contra Aguirre. "Els bons jutges i fiscals, que n'hi ha i molts, s’haurien de rebel·lar perquè això ho empastifa a tot", afegeix Turull. I també es pregunta quants jutges Aguirres hi ha en aquest "entramat politicojudicial".