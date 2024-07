Sánchez presentarà les seves propostes de regeneració democràtica el 17 de juliol al Congrés

El president espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà el 17 de juliol al Congrés per presentar la proposta del seu executiu per a la regeneració democràtica. Sánchez ha apuntat que aquest "pla d'acció i de qualitat democràtica" inclourà una modificació de la llei de publicitat institucional per introduir transparència en els recursos que les administracions destinen a mitjans digitals, perquè "no és acceptable que amb recursos públics s'estigui finançament la desinformació i les boles, com veiem per part de governs de la dreta i l'extrema dreta". També proposarà establir "un màxim de finançament públic als mitjans", perquè "hi ha mitjans que només tenen recursos públics, però no lectors", "i això posa en risc la seva independència".

En una entrevista a la Cadena Ser, Sánchez ha apuntat que el paquet de mesures també inclourà una modificació de la llei del dret a l'honor i del dret a la rectificació, i ha recordat que la llei de publicitat institucional ja té 20 anys i no incorpora el fenomen de la digitalització de la informació i dels mitjans.

Ronda de contactes amb els grups

El president espanyol ha afirmat que després del 17 de juliol el seu executiu obrirà una ronda de consultes amb "tots els grups parlamentaris que hi vulguin participar" i pretén que passat l'estiu es posin en marxa totes les mesures legislatives.

Ha apuntat que el PSOE ja treballa amb Sumar sobre aquestes mesures en el si del govern de coalició, i que també ha contactat amb els socis parlamentaris, però en tot cas "a partir del 7 de juliol" ho farà de manera "sistemàtica" amb els grups que van donar suport a la investidura.

Preveient les crítiques del PP, ha afirmat que les mesures que presentarà estaran "plenament" alineades amb la normativa i les directives europees, i ha recordat que els socialistes europeus i el PP europeu han aprovat recentment la llei d'independència dels mitjans de comunicació.

"Cal lluitar contra les boles i a desinformació perquè fan mal a la convivència i al funcionament correcte de les societats democràtiques i atien l'avenç de la ultradreta", ha conclòs.