La Moncloa avala que el consorci tributari paritari recapti el 100% dels impostos a Catalunya

El govern espanyol avala la proposta del primer secretari del PSC, Salvador Illa, de desplegar el consorci tributari paritari entre l'Estat i la Generalitat que consta a l'Estatut del 2006, i apunta per primera vegada que aquest organisme recaptaria el 100% dels impostos de Catalunya. Un missatge que busca acompanyar les opcions de la investidura d'Illa en un moment en què, segons admeten fonts de la Moncloa, no consten "avenços ni retrocessos", però on les converses graviten sobre la "clau de la caixa" que els republicans reivindiquen per a Catalunya.

De fet, l'executiu espanyol sosté que no té cap paper en aquests contactes entre els socialistes catalans i els republicans, però sí que haurà d'acabar donant el vistiplau a qualsevol acord que impliqui canvis en el model de recaptació dels tributs a Catalunya.

La proposta, però, està lluny dels plantejaments d'ERC, que no només aspiren a recaptar els impostos, sinó a obtenir un finançament singular que impliqui també capacitat de gestionar-los. ERC demana recaptar i gestionar tots els impostos, i acompanyar el procés d'una quota de solidaritat a la resta de territoris, a més de pagar l'Estat pels serveis que presta a Catalunya.

A més de la creació del consorci per recaptar els tributs, l'executiu espanyol ha obert la porta fins ara a un sistema que inclogui les "singularitats" de Catalunya –com les de la resta de territoris del règim comú- però manté que el sistema s'haurà d'acordar finalment de forma multilateral i aprovar a un Consell de Política Fiscal i Financera.

La proposta per a la creació del consorci tributari paritari que Illa planteja a ERC suposaria desplegar el que consta a l'article 204 de l'Estatut de Catalunya, aprovat el 2006, que diu que correspon a l'Agència Tributària de Catalunya la recaptació de tots els impostos propis de la Generalitat i els delegats o cedits per l'Estat, mentre que a l'Administració Tributària de l'Estat li correspon recaptar la resta d'impostos "sense perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es pugui establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut".

I en aquest sentit, afegeix: "Per desplegar el que determina el paràgraf anterior, s'ha de constituir, en el termini de dos anys, un consorci, o un ens equivalent, amb participació paritària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de Catalunya". "El Consorci es pot transformar en l'Administració Tributària a Catalunya", afegeix.

Segons l'executiu, les converses entre el PSC i ERC graviten sobre aquest últim punt, i la forma en què s'ha de desplegar.

Tot plegat, però, en un moment d'allunyament de les posicions d'ERC i el PSOE a Madrid després de l'acord entre els socialistes i el PP per a la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Segons la Moncloa, fruit de la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia als líders del procés, ERC i també Junts ha endurit les seves posicions. Un escenari que l'executiu espanyol "no descartava".

En tot cas, les mateixes fonts apunten que no es farà una nova reforma de la Llei d'amnistia per esquivar el nou veto del Senat. La qüestió, asseguren, s'acabarà resolent al Tribunal Constitucional.