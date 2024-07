El jutge suspèn la declaració de Begoña Gómez fins al 19 de juliol

El jutge Juan Carlos Peinado ha suspès la declaració de Begoña Gómez fins al 19 de juliol. La dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha presentat al jutjat per declarar com a investigada per tràfic d’influències i corrupció en els negocis, però no ho ha pogut fer perquè ha argumentat que no coneixia la causa. El jutge li ha facilitat llavors tota la documentació, però ha conclòs que calia programar una altra citació.

Gómez ha accedit al jutjat a través del garatge i amb un gran desplegament policial, una mesura permesa per la jutgessa degana de Madrid per motius de seguretat.