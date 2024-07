Els presidents autonòmics del PP remodelen els seus governs sense Vox

12 hores després que el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciés la ruptura dels governs d'Extremadura, País Valencià, Aragó, Múrcia i Castella i Lleó, el PP ja ha mogut fitxes en la reconfiguració dels seus executius amb la vista posada en governar amb minoria i la possibilitat de convocar eleccions anticipades. El president valencià, Carlos Mazón, va cessar els dos consellers de Vox de matinada, i aquest divendres ha anunciat la desaparició de la conselleria de Cultura, fins ara en mans del partit del torero Vicente Barrera. La presidenta extremenya, María Guardiola, ha aparegut en roda de premsa acompanyada del fins ara conseller de Vox Ignacio Higuero, que s'ha donat de baixa del partit i continuarà a l'executiu.

Paral·lelament, Vox ha desplegat una bateria d'aparicions als mitjans, amb fins a set entrevistes i atencions als mitjans al llarg del matí. La decisió d'Higuero és la cara visible del desconcert de part dels càrrecs de la formació i de la seva direcció, que ahir va debatre durant tres hores el moviment abans de fer l'anunci.

El líder del partit, Santiago Abascal, ha aparegut a Telecinco per reiterar el missatge que va llançar ahir i per negar que hagi imposat la ruptura a la direcció de Vox. "Tothom va poder parlar amb llibertat, Vox no és un partit nord-coreà, i es prenen les decisions per majoria", ha afirmat.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reaccionarà a la decisió de Vox en una compareixença davant els mitjans, amb preguntes incloses, que tindrà lloc a les 13h a la seu del PP al carrer Génova de Madrid. Feijóo ja apuntava dijous als passadissos del Congrés que estava "molt tranquil" davant aquesta possible trencadissa que deixa cinc dels seus governs autonòmics en minoria.

En aquest sentit, el president del govern valencià, Carlos Mazón, ha afirmat aquest divendres que la seva prioritat és esgotar la legislatura, i ha avançat que buscarà suports amb una estratègia de "geometria variable". Pel que fa al govern, ha substituït els consellers de Vox. El portaveu parlamentari del PP Miguel Barrachina serà conseller d'Agricultura, mentre que la fins ara consellera de Medi ambient, Salomé Pradas, assumeix Justícia i Interior, i la seva cartera passa a Vicente Martínez Mus.

Mazón ha diluït la cartera de Cultura que fins ara ocupava el vicepresident torero Vicente Barrera. Passarà a estar dins de la conselleria d'Educació i Esports, i dependrà de Presidència.

La presidenta d'Extremadura, María Guardiola, ha aparegut aquest divendres en roda de premsa acompanyada del fins ara únic representant de Vox al seu executiu, Ignacio Higuero de Juan, que ha anunciat que abandona la seva formació i continuarà al càrrec. Guardiola ha descartat la convocatòria d'eleccions anticipades i –com Mazón- ha afirmat que el seu objectiu és esgotar la legislatura buscant suports puntuals.

El president d'Aragó, Jorge Azcón, anunciarà a les 11.30 h el nou organigrama del seu executiu, ja sense els dos consellers de Vox. De moment el president de Múrcia, Fernando López Miras, manté el silenci. No ha aclarit encara si aspira a esgotar la legislatura un cop els dos consellers de Vox abandonin el seu executiu.

Falta per saber com afectarà la trencadissa al govern de Castella i Lleó. Alfonso Fernández Mañueco va ser el primer president investit per Vox, i tenia com a vicepresident el polèmic Juan García-Gallardo. El seu acord va ser batejat com un "pis pilot" per part de Santiago Abascal.

En tots els casos, Vox surt dels executius després d'haver aprovat bona part de la seva agenda. Des de les lleis de 'concòrdia' deroguen les de memòria històrica, a normes de "llibertat educativa" per "acabar amb la imposició" del valencià.