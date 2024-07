Feijóo sobre la ruptura de Vox: "El PP no s'empassa qualsevol cosa" ni actua per "cap xantatge"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest divendres que la ruptura dels governs autonòmics que els populars compartien amb Vox demostra que el PP "no s'empassa qualsevol cosa" ni actua condicionat per "cap xantatge de ningú, ni del govern ni de cap partit polític". Segons Feijóo, el PP "té paraula, principis, experiència de govern i maduresa política", i "respon als seus compromisos i també als pactes" com el que havia assumit per al repartiment dels menors immigrants de Canàries.

Feijóo ha comparegut en roda de premsa a la seu del partit després d'una trencadissa "esbojarrada" que segons ha apuntat ha estat forçada per "una facció de la direcció de Vox", que "ha aconseguit imposar-se a la resta del partit". "No han mesurat la decisió, s'han passat de frenada i han descarrilat, però a nosaltres això no ens farà desiar ni un mil·límetre l'atenció".

El líder del PP ha recordat que Vox va plantejar "una amenaça pública al PP sense cap tipus de contacte previ" per "exigir al PP que fos irresponsable, insolidari i que incomplís els acords assolits", en referència a l'advertència d'Abascal que trencaria els governs que acceptessin el repartiment de 347 menors immigrants que es troben a Canàries.

"Agraïm els serveis prestats pels consellers de Vox", ha dit, que "segur que entenen que nosaltres no renunciarem als nostres principis ni compromisos, ni a la coherència de la paraula donada".

Ara, segons Feijóo, "tots els espanyols poden tenir clar que no estem disposats a empassar-nos qualsevol cosa", perquè "el PP complirà sempre la llei, assumirà sempre les responsabilitats com a partit d'Estat i de govern, i serà sempre solidari amb el que passi a qualsevol punt de la nació".

I és que, segons Feijóo, el PP "té paraula, principis, experiència de govern i maduresa política", i "respon als seus compromisos i també als pactes". "El PP té la maduresa necessària per no actuar mai sota cap xantatge de ningú, ni del govern ni de cap partit polític".

El líder del PP s'ha volgut dirigir als 11 milions de persones que viuen a les comunitats on s'han trencat els acords per transmetre'ls que el PP "seguirà endavant amb tots els nostres compromisos".

Els governs autonòmics, ha dit, "seguiran funcionant". "Serà pitjor per a Vox, però no per als ciutadans, perquè el PP assegurarà el bon govern", ha afirmat.

Amb tot, ha admès que aquests governs tindran "algun tipus de dificultat" perquè queden en minoria, i ha demanat "responsabilitat" a Vox.