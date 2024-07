Rovira, des de Catalunya: "Hem vingut a unir tot l'independentisme i a acabar el que vam començar"

"Hem vingut a unir tot l'independentisme i a acabar el que vam començar". Aquestes han estat les primeres paraules en públic de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en tornar a Catalunya. Durant l'acte d'aquest divendres al matí a Cantallops per rebre els activistes i dirigents residents a l'estranger pel Tsunami, els qui han estat investigats per la causa s'han conjurat per celebrar la "victòria". I han recordat que encara hi ha més "represaliats", en referència a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, els perseguits pel cas 'Judes', i les persones "represaliades" que encara no estan amnistiats. Rovira ha tornat aquest divendres a Catalunya amb quatre dirigents i activistes independentistes que també eren a Suissa: el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresident d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el periodista Jesús Rodríguez i l'empresari Josep Campmajor.

Els cinc retornats han fet una parada molt simbòlica abans de creuar la frontera administrativa i s’han desplaçat fins a la Porta dels Països Catalans, a Salses. Allà els esperaven destacats noms de la política catalana com Jordi Turull i Josep Rius (Junts); Teresa Jordà, David Mascort i Laia Cañigueral (ERC); Montserrat Vinyets, David Fernández, Anna Gabriel i Carles Riera (CUP); el president d’Òmnium Xavier Antich; l’advocat Benet Salellas; el diputat de Junts, Lluís Puig; i membres dels grup de suport a Jesús Rodríguez i a la resta de polítics a l'estranger. A més, una trentena d’amics, companys i coneguts han acudit també a aquesta simbòlica trobada del matí, pas previ a entrar a Catalunya.

Estava prevista la seva arribada a la Porta dels Països Catalans a les 7:00 hores però els retornats no han aparegut fins a 20 minuts després. En arribar, els assistents els han rebut amb aplaudiments i abraçades, i crits d’independència que Rovira ha respost agitant l’estelada que portava a la mà. Especialment destacada ha estat l’abraçada entre Rovira i Puig. “Et vindrem a buscar”, li ha dit la dirigent d’ERC al diputat de Junts. Posteriorment, els cinc retornats s’han fet una foto i han convidat tots els assistents a unirs-‘hi per a fer-ne una altra de grup. Un cop acabat aquest petit acte simbòlic, han pujats als seus cotxes i tots cinc s’han encaminat a creuar la frontera administrativa cap a Catalunya.

Un cop han creuat la frontera, la primera ha estat el municipi de Cantallops, de la comarca de l'Alt Empordà i situat a pocs quilòmetres de França. Aquest poble de 300 habitants ha estat l'escollit perquè Wagensberg, malgrat haver nascut a Barcelona, també hi ha crescut.

Un cop finalitzat l'acte a l'Alt Empordà, la comitiva es dirigirà cap a Barcelona per assistir a un acte de rebuda organitzat per Òmnium Cultural a les 13 h davant de la seu al carrer Provença. La previsió és que sigui un esdeveniment transversal que uneixi tots els partits independentistes i també els Comuns, i al qual previsiblement també hi assistiran representants del sindicalisme català. L'entitat vol rebre així el seu vicepresident, Oleguer Serra, però també tindran protagonisme Rovira, Wagensberg i la resta de persones que se'n van anar a Suïssa per esquivar la investigació de l'Audiència Nacional.

Per a qui el dia resultarà més intens és per a Rovira. Quan s'acabi l'acte d'Òmnium està previst que vagi a la seu del seu d'ERC, al carrer de Calàbria. Allà també es preveu molta alegria per rebre-la, però no serà una tarda plàcida. A les 15 h hi ha convocada una reunió de l'executiva i a la 18 h una altra del consell nacional. En aquests dos òrgans s'han de decidir les sancions i, si calen les expulsions, dels responsables dels polèmics cartells contra els germans Maragall.