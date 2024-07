Els comuns afirmen que les negociacions per la investidura "progressen adequadament" i no es volen "limitar per dates"

Els comuns afirmen que les negociacions amb el PSC per la investidura de Salvador Illa "progressen adequadament". El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha comentat que no es volen "limitar per dates" com va fer ERC advertint que l'acord s'havia de tancar durant el mes de juliol, i ha recordat que la data límit és el 26 d'agost.

D'altra banda, Mena ha explicat que "no contempla" la detenció de Carles Puigdemont i ha insistit als jutges que apliquin l'amnistia "de la manera que el Congrés dels Diputats va elaborar-la". "Amb la llei d'amnistia a la mà considerem que els líders que estan fora de Catalunya haurien de poder tornar amb la màxima normalitat", ha subratllat.