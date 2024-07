PSOE, Sumar i CC registren la modificació de la llei d'estrangeria per al repartiment de menors no acompanyats

PSOE, Sumar i Coalició Canària han registrat aquest dilluns al Congrés la proposta de reforma de l'article 35 de la llei d'estrangeria per establir un sistema de 'solidaritat obligatòria' en el repartiment de menors immigrants no acompanyats que es trobin a les Canàries, Ceuta i Melilla. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha afirmat que el mecanisme vigent no permet afrontar la situació que es produeix a les Canàries. La reforma proposa que s'activi el repartiment quan els centres d'acollida de menors d'aquests tres territoris superin el 150% de la seva capacitat, i segons el govern espanyol inclou també el finançament de l'acollida, un dels elements que reclama el PP, perquè les comunitats no hagin d'afrontar sols la despesa.

Amb la reforma, tots els menors immigrants no acompanyats que arribin a centres de Canàries, Ceuta i Melilla a partir del moment en què se superi el 150% de capacitat dels seus centres serien derivats a altres territoris en un termini de 15 dies.

Per ara la iniciativa no té prou suports per superar la tramitació a les Corts. El govern espanyol no disposa del suport de Junts, indispensable per formar la majoria de la investidura, i el PP encara no ha donat el seu aval.

Junts ha advertit que no donarà suport a la reforma mentre el govern espanyol no transfereixi les competències en immigració a Catalunya, tal com va acordar el passat mes de gener en el marc de la negociació dels decrets anticrisi.

En declaracions al Congrés, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha admès que en aquests moments la reforma no té prou suports, i ha afirmat que l'oposició de Junts al fet que Catalunya rebi immigrants menors "no és ni legal ni políticament acceptable".

En aquest marc, Rego ha demanat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "es posi del costat dels drets de la infància i faciliti l'aprovació d'aquesta reforma" donant-li suport al Congrés i al Senat.

La setmana passada el repartiment de 347 menors no acompanyats de les Canàries va servir de detonant per a la ruptura dels governs de coalició de PP i Vox a Castella i Lleó, Extremadura, País Valencià, Múrcia i Aragó.

Torres ha afirmat que la reforma dona "la resposta definitiva" al fet que els territoris frontera hagin d'assumir sols l'arribada d'aquests menors, perquè "cap comunitat ha d'afrontar en solitari" aquesta situació.

Segons Torres, el sistema actual no ha donat resultat, perquè els pactes establien que aquesta solidaritat era "voluntària" i entre 2023 i 2024 només han sortit prop de 30 menors de les Canàries.

"Apel·lo al suport dels grups perquè això es pugui aprovar al Congrés i el Senat tan aviat com sigui possible per interès dels menors, que tenen els mateixos drets que la resta de menors", ha dit el ministre.