PSOE i Sumar tanquen un acord per a la derogació de la 'llei mordassa'

El PSOE i Sumar han assolit un acord per a la derogació de la 'llei mordassa' i sobre la modificació de la llei de publicitat institucional que limitarà les subvencions públiques als mitjans que vulnerin el codi deontològic, segons ha anunciat aquest dimarts des de Brussel·les la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. El president espanyol, Pedro Sánchez, ho comunicarà formalment al Congrés aquest dimecres durant una compareixença a petició pròpia on exposarà les mesures de "regeneració democràtica" del seu executiu.

Segons ha explicat Díaz, PSOE i Sumar han tancat l'acord en les últimes hores per donar compliment a aquest compromís d'investidura de la derogació de la 'llei mordassa'. Fruit de l'acord, ha dit, "tots els delictes vinculats a les injúries i a les llibertats públiques" quedaran derogats.

A més, segons Díaz, el paquet de mesures inclou també la modificació de la Llei de publicitat institucional que ja va anunciar el president espanyol, i que entre altres ha d'establir un topall màxim de finançament dels mitjans per part de les administracions públiques.

Segons la vicepresidenta segona, aquesta llei farà que aquells que practiquen "pseudoperiodisme" i "violin els codis deontològics del periodisme" quedin "privats de subvencions i finançament públics".

Díaz ha afirmat que aquestes eren dues mesures "troncals" del paquet de "regeneració democràtica" que han pactat PSOE i PP, però també hi haurà altres iniciatives "més globals" on fins ara ja hi havia més acord.

"Tanquem la derogació de la llei mordassa, i s'ha acabat el finançament públic per als pseudoperiodistes al nostre país", ha conclòs.