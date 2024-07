Rovira, des del Parlament: "Soc aquí per seguir lluitant amb més convicció política i més fortalesa personal"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reivindicat des del Parlament que ha tornat per seguir lluitant "amb més convicció política i més fortalesa personal". Així ho ha dit en l'acte de rebuda presidit pel president del Parlament, Josep Rull, i en el què han estat presents diputats i exdiputats de PSC, Junts, ERC, comuns i CUP. Per la seva banda, Rull ha alertat que "l'exili no s'ha acabat" i que encara n'hi ha tres que no han tornat de Brussel·les, en referència als diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig, i l'exconseller Toni Comín. En aquest sentit, ha fet una crida a "tornar-se a rebel·lar cívicament i democràticament" davant l'amenaça "clara" que siguin detinguts i empresonats si tornen a Catalunya.

La secretària general d'ERC ha començat el seu discurs assegurant que els últims dies estan sent "molt intensos" perquè hi ha "molta feina" a fer. "Els que ens agrada la política sentim aquesta responsabilitat de treballar només arribar de l'exili. Això és el que he fet i he treballat més que no pas gaudit del meu retorn", ha dit. I és que Rovira ha tornat a Catalunya enmig de les negociacions amb el PSC per a una eventual investidura que ara pot pilotar presencialment.

Rovira vol aportar a Catalunya els "aprenentatges" de l'exili i ha tingut paraules d'elogi pel país on ha viscut en els últims anys. Segons ha dit, Suïssa és un país en què els valors republicans estan encarnats a través de la societat i del sistema polític.

Per la seva banda, Rull ha recordat que Rovira va sortir el març del 2018 del Parlament sent diputada i portaveu d'ERC i ha posat en valor que va decidir afrontar amb "dignitat" l'exili. El president del Parlament també ha volgut subratllar que "no és normal" que citessin els polítics investigats per l'1-O a comparèixer davant el Tribunal Suprem enmig del ple d'investidura de Josep Rull.

Rovira torna al Parlament després de més de 6 anys a l'exili

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, i el diputat dels republicans Ruben Wagensberg han rebut la secretària general del partit, Marta Rovira, davant la façana del Parlament i han entrat per la porta plegats. Feia més de sis anys que Rovira no trepitjava la cambra catalana. L'última vegada que ho va fer va ser el 22 de març del 2018 quan va participar de la votació de la investidura fallida de Jordi Turull com a president de la Generalitat. Rovira s'ha reunit amb diputats dels republicans de les últimes legislatures enmig d'aplaudiments i abraçades. Després el president del Parlament, Josep Rull, l'ha rebut al despatx d'audiències acompanyat de membres de la Mesa i de l'expresidenta de la cambra Anna Erra. Finalment, tant Rovira com Rull han pronunciat unes paraules davant desenes de diputats i exdiputats de la cambra.

En l'acte de rebuda que s'ha celebrat al Saló Rosa de Passos Perduts hi han assistit el president de Junts al Parlament, Albert Batet, la portaveu de Junts, Mònica Sales, nombrosos diputats d'ERC encapçalats per la portaveu, Marta Vilalta, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, la diputada de la CUP Laia Estrada i l'exdiputada Eulàlia Reguant, i per part del PSC el vicepresident segon del Parlament, David Pérez.

Rovira ha estat diputada del Parlament des del desembre del 2012 fins al març del 2018, quan va marxar a viure a Ginebra arran de les actuacions del Tribunal Suprem que li imputava un delicte de rebel·lió per participar en l'organització del referèndum del 2017. Posteriorment, l'Audiència Nacional va obrir una altra causa i l'ha investigat per un suposat delicte de terrorisme vinculant-la amb les protestes de Tsunami Democràtic contra la sentència de l'1-O. Aquesta última causa és la que es va arxivar la setmana passada i va precipitar el retorn de Rovira a Catalunya juntament amb la resta d'exiliats a Ginebra, entre ells, el diputat Ruben Wagensberg. Per un defecte de forma en els terminis va quedar anul·lada part de la investigació del jutge Manuel García-Castellón i just després el magistrat va decidir arxivar la causa.