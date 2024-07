El Congrés descarta la modificació de la llei d'estrangeria amb els vots del PP, Vox i Junts

El Congrés dels Diputats ha descartat aquest dimarts la presa en consideració de la reforma de la llei d'estrangeria proposada pel PSOE, Sumar i Coalició Canària (CC) que establia un nou sistema de repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta, Melilla i les Illes Canàries. La iniciativa ha decaigut finalment amb 177 vots en contra del PP, Vox i Junts i 171 vots favorables dels grups proposants i formacions sobiranistes i d'esquerres com Podem, ERC o EH Bildu.

Durant el debat de la iniciativa, el diputat del PSOE Luc André Diouf ha destacat que la reforma es basa en el principi de la solidaritat interterritorial en un assumpte tan delicat com l'acollida d'immigrants menors d'edat. En aquest sentit, ha ressaltat que la situació a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla és "extraordinària" per la sobreocupació dels centres de rebuda. "Avui toca votar, i no hi ha més temps", ha avisat.

Diouf ha celebrat les aportacions de diferents grups, d'ERC al PNB, i ha ressaltat que la proposta plantejada pel PSOE, Sumar i Coalició Canària incorpora també propostes del PP. "Està reflectit que cap territori quedi exclòs de l'acollida dels nens, nenes i adolescents", ha dit en referència a la petició de Junts de deixar Catalunya fora del repartiment.

El diputat socialista també ha recordat que els d'Alberto Núñez Feijóo es van comprometre amb CC aprovar aquesta llei en les negociacions per la infructuosa investidura del líder del PP. "El debat no té per què acabar avui", ha agregat el Diouf, que ha apostat per millorar la llei en la fase d'esmenes. "Tanta por tenen a aquests nens?", ha afirmat abans de denunciar que es relacioni menors migrants i delinqüència.

Canàries continuarà rescatant

El debat d'aquest dimarts ha sumat també la veu de la diputada de Coalició Canària Cristina Valido, qui ha ressaltat la presència a la cambra baixa del president de les Canàries, Fernando Clavijo, i d'activistes vinculats a la migració com el pare Ángel. "Estem tots amonestats per passivitat", ha lamentat abans de dir que votar 'no' a la norma suposava dir 'no' als menors, i a les illes. Així mateix, ha ofert la possibilitat de retirar la norma si no hi ha un acord per continuar negociant.

"A alguns ja els agradaria que els menors es quedessin a les Canàries, estupendo, mentre no toquin la seva estimada península ni els seus municipis. Així és com ens sentim a les Canàries", ha asseverat Valido. "Nosaltres no podem dir que no els atenem", ha dit en ressaltar que les illes que representa seguiran rebent, rescatant i ajudant als immigrants encara que no tinguin com pagar-ho.

Posicions encallades

El debat sobre la proposta de reforma de la llei d'estrangeria, que inclou els nous criteris de repartiment dels menors que s'acumulen a les Canàries, ha servit per mostrar les posicions estancades dels diferents grups. Formacions com ERC, EH Bildu o Podem han mostrat novament la predisposició a aprovar-la. En el cas dels republicans, Jordi Salvador ha dit que és "imprescindible" abordar aquestes arribades lligades a rutes llargues i traumàtiques. "Qui dubta és extrema dreta", ha avisat.

Des de Junts, en canvi, han mostrat durant el debat la seva oposició al contingut de la reforma. Segons ha explicat la portaveu, Míriam Nogueras, no es pot seguir "sobresaturant Catalunya" i "tensant la convivència" amb l'acollida sense límits dels immigrants menors que arriben a l'Estat. "La solidaritat dels ciutadans de Catalunya és inqüestionable i entenem la situació que es viu a Canàries", ha remarcat abans de reclamar la retirada de la llei per treballar en un acord "negociat amb Catalunya".

En el debat previ a la votació, que s'ha produït a darrera hora del dia, el PP ha reafirmat la seva oposició a la iniciativa del PSOE, Sumar i CC, partit amb què governen a les Canàries. Tal com ha argumentat la diputada popular Ana Alós, la proposta és un "un pegat i un xantatge al PP". "Les comunitats estan al límit, han fet un esforç amb el darrer repartiment perquè el PP és un partit responsable i solidari, però quan no hi ha recursos la solidaritat és insuficient", ha reblat.