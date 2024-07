Junts votarà en contra de la senda fiscal i avisa Sánchez que «no pot comptar» amb els seus vots pels pressupostos

Junts ha anunciat aquest dimarts que votarà en contra dels objectius d'estabilitat pressupostària que el govern espanyol ha presentat avui al Congrés, i que suposen el primer pas per l'elaboració dels comptes estatals del 2025. "Ens trobem davant d'un govern que no vol entendre que no té majoria absoluta a l'hemicicle i que necessita altres grups, en aquest cas, dels set vots de Junts per tirar endavant les seves iniciatives. Mentre no canvi el dèficit d'execució dels pressupostos que tant perjudica Catalunya el govern no pot comptar amb els vots de Junts per la tramitació dels PGE 2025. Avui votarem en contra als objectius", ha afirmat el diputat de Junts Josep Maria Cruset des del pati de la cambra baixa.

Segons argumenten des de Junts, han avisat en diverses ocasions al PSOE que ells no formen part "de cap bloc" dins el Congrés, de manera que mai es poden donar per aconseguits els seus vots. Tanmateix, han ressaltat que el baix percentatge d'execució pressupostària a Catalunya és un dels principals impediments per facilitar la tramitació dels comptes de l'any vinent.

Tal com ha indicat Cruset, les dades que tenen a la seva disposició sobre l'any 2023 mostren que només s'ha executat "només" un 45% del que es pressuposta. A parer seu, aquesta xifra contrasta amb els percentatges de comunitats com Madrid (212%), Múrcia (218%) o Castella la Manxa (115%). "Si mirem la totalitat, Catalunya queda al percentatge més baix de tot l'Estat", ha lamentat Cruset abans de recordar que els catalans són els que més aporten al pressupost espanyol.

"Això passa any rere any, és una constant", ha lamentat el diputat de Junts davant la premsa. Finalment, ha dit que la "no execució" dels comptes estatals sumen 8.000 milions d'euros des del 2015 i ha avisat que l'exposició feta aquest dimarts per la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al Congrés els ha confirmat que no hi haurà "cap canvi" en aquesta dinàmica.